陳思宇敗選　李正皓指原因出在「他」胡搞瞎搞

▲陳思宇選前之夜，陳思宇致詞爆哭。（圖／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

國民黨草協聯盟發起人李正皓28日表示，「柯家軍」陳思宇之所以會慘敗，是因為父親、無黨籍台北市議員陳建銘「胡搞瞎搞」，包含酸民進黨對手何志偉人小動作多、有雙重國籍等事，「都突顯了陳建銘的選舉思維還停留在過去選舉就要抹黑、栽贓的舊式思維」。

台北市士林大同區立委補選投票前一刻，陳思宇的父親陳建銘赴北檢告發民進黨候選人何志偉涉嫌賄選。選舉結果出爐，「柯家軍」無黨籍候選人陳思宇，在藍、綠夾殺下，以9689票慘敗，得票數遠輸民進黨候選人何志偉的38591票，以及國民黨候選人陳炳甫的31532票。

選舉落幕，綠、白雙方隔空交火。對此，李正皓認為，陳建銘至今沒有想通陳思宇敗選的真正原因就出在自己身上，「而陳建銘大概也沒想到，就是因為自己的胡搞瞎搞」，可能連累陳思宇被柯文哲斷尾求生，踢出柯家軍。

李正皓指出，從陳思宇宣佈參選後，陳建銘的一舉一動，包含酸何志偉人小動作多、爆料何志偉擁有雙重國籍等事，都突顯陳建銘的選舉思維還停留在過去選舉就要抹黑、栽贓的舊式思維，與柯文哲包裝的白色理念、進步政治的形象相差甚巨，導致柯文哲選票無法轉移至陳思宇身上。

▲陳思宇選前之夜，陳建銘上台致詞並質疑何志偉賄選。（圖／記者林敬旻攝）

李正皓認為，這種狀況柯文哲也看在眼裡，因此當媒體詢問柯文哲對陳思宇選舉頻出奧步的看法時，柯文哲才會毫不猶豫選擇切割，說出「我們給她站台，但她要講什麼，又不是我們寫劇本給她讀，選舉還是候選人是最主要因素」的話，顯見柯文哲對陳思宇不滿，而陳思宇顯然也感受到即將要被踢出柯家軍的危機，因此，她在臉書上的敗選感言就特別提到「要繼續追隨阿北的腳步」。

李正皓指出，對柯文哲來說，全天下只有柯爸、柯媽、陳佩琪、蔡壁如四個人是不能切割，「其他人都只是他總統路上的一顆棋子或棄子，林洲民就是最好的案例。」，因此，陳思宇被柯文哲斷尾求生恐怕就是她最後的結局。