「關我屁事？」旅客攜肉入境…導遊連坐罰！李奇嶽：蘇貞昌該唸書

▲旅客違規帶肉入境，導遊、旅行社擬連坐挨罰。（圖／記者謝盛帆攝）

記者莊智勝／採訪報導

行政院長蘇貞昌28日召開「因應非洲豬瘟個階段應變工作決策會議」，並在會中表示，農曆春節將至，若有旅客參加旅行團夾帶肉品入境，「導遊及旅行社」應負連帶責任；對此，創新旅行社董事長李奇嶽怒嗆「真的是關我屁事啊！」還要蘇院長與幕僚「回去好好把觀光概論唸一遍，不要導遊、領隊傻傻分不清楚！」

蘇貞昌28日在會中表示，農曆春節將屆，為避免中國肉製品走私入境，請海委會於年節期間加強查緝工作，「若有旅客參加旅行團夾帶肉品進台，導遊及旅行社應負連帶責任，請交通部研議針對導遊及旅行社的罰則，並確實執行。」





▲蘇貞昌要求交通部研議相關罰則。（資料照／記者李毓康攝）

李奇嶽接受《ETtoday新聞雲》記者電訪時表示，導遊只會在機場入境大廳接送旅客，根本就不會陪著一起過海關，會陪同防疫檢查的是「領隊」，「真的是關導遊、關旅行社屁事啊？我建議蘇院長跟幕僚，回去再好好把觀光概論唸一遍，不要導遊、領隊傻傻分不清楚！」

李奇嶽指出，一般在行前旅行社都會跟旅客說明各國海關相關規定，因為包括很多國家、例如紐西蘭等，對攜帶肉品入境的罰則也相當重，為避免旅客觸法，都會三令五申、耳提面命提醒，發給旅客的手冊上也都寫有注意事項，「當旅行社沒有提醒、沒有說明，甚至還故意縱容時，是應該連帶處分，但既然業者已經盡了告知義務，旅客卻不遵守，那我們又能怎樣？」

▼桃園機場已有許多旅客違規攜帶肉品入境、遭罰20萬元案例。（圖／防檢局）