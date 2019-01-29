蘇貞昌下令！團客攜肉入境「旅行社連坐罰」　觀光局：最重可罰15萬

▲防堵非洲豬瘟，蘇貞昌要求加強查緝，若旅客參團夾帶肉品進台，導遊、旅行社要連坐罰。（圖／記者謝承恩攝）

記者賴文萱／台北報導

農曆春節將進入交通疏運高峰，為防堵非洲豬瘟疫情入侵，行政院長蘇貞昌28日要求，若有旅客參加旅行團夾帶肉品入境，「導遊及旅行社」應負連帶責任，並要交通部研議相關罰則。對此，觀光局指出，依觀光發展條例第53條，若有損害國家利益，最重可罰旅行社15萬元、領隊1萬元以上5萬元以下。

蘇貞昌28日在「因應非洲豬瘟各階段應變工作決策會議」會中表示，農曆春節將屆，為避免中國大陸肉製品走私入境，請海委會於年節期間加強查緝工作，「若有旅客參加旅行團夾帶肉品進台，導遊及旅行社應負連帶責任，請交通部研議針對導遊及旅行社的罰則，並確實執行。」

▲旅客違規夾帶肉品進台，初犯一次就開罰20萬，累犯直接開罰100萬。（圖／防檢局）

觀光局指出，現行可依《發展觀光條例》第53條規定，若有「損害國家利益」可開罰旅行社3萬以上、15萬以下罰鍰；針對旅遊業受雇人員可開罰1萬以上、5萬以下罰鍰，但實際須依個案認定。

觀光局也已轉告旅行社，出發前要告知旅客，若前往有非洲豬瘟疫情國家，不要夾帶肉品回台，另在搭機回台前，也會再次提醒。

▲防堵非洲豬瘟，桃機大陣仗檢查旅客隨身行李。（圖／讀者提供）

不過，創新旅行社董事長李奇嶽表示，為避免旅客出國觸法，一般在行前，旅行社都會耳提面命提醒注意事項，若旅行社沒有提醒、沒有說明，甚至還故意縱容時，是應該連帶處分，「但既然業者已經盡了告知義務，旅客卻不遵守，那我們又能怎樣？」

此外，他更指出，導遊只會在機場入境大廳接送旅客，根本就不會陪著一起過海關，會陪同防疫檢查的是「領隊」，「真的是關導遊、關旅行社屁事啊？」。他建議蘇院長跟幕僚，回去再好好把觀光概論唸一遍，不要導遊、領隊傻傻分不清楚！