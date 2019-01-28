主委挺主委　卓榮泰：聯合作戰爭取立委補選勝利

▲卓榮泰偕同立委補選候選人召開「主委挺主委 一起當立委」記者會。（圖／民進黨提供）

政治中心／綜合報導

民進黨28日於主委會議前，由卓榮泰主席偕同新北市立委候選人余天、彰化縣立委候選人黃振彥、台南市立委候選人郭國文，以及各地方黨部主委與黨務主管召開「主委挺主委 一起當立委」記者會，宣示民進黨全台動起來，3月16日一定讓三位立委候選人順利前進國會。

卓榮泰主席致詞時表示，感謝台北市黨部主委陳正德、執行長趙心瑜、台中市黨部主委何明杰，讓民進黨可以站穩腳步再大步向前；另外，從現在開始到春節年後，黨部會進行重要的人事改組，形成全新的戰鬥團隊，在各地方第一線的主將，也就是各縣市黨部主委，希望能夠完全把具體、有戰力的力量發揮在3月16日的補選與2020的選戰當中。

卓榮泰指出，這次他提出大戰略、大戰區聯合作戰的方式；大戰略，就是希望未來形成一個共同的訴求，讓整個部隊有共同的方向；大戰區，就是要用更大的戰區協調來進行候選人初步協調工作；至於聯合作戰，就是每個行政區、每個縣市都必須是一個戰鬥體，而不是個別立委選區在單獨作戰。

卓榮泰提及，他要求新竹以北的所有縣市都要投入新北市立委補選的選戰，嘉義以南的縣市投入台南市的選戰，其他台中、彰化、南投及雲林則要投入彰化縣的選戰，希望這三個戰區分別協助三位立委選人爭取勝利。

卓榮泰指出，現任的立委當中，有13位都做過縣市地方黨部主委，而現任的縣市首長當中，桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、屏東縣長潘孟安都當過地方黨部主委，因此，主委對個人與黨未來在工作上或政治版圖的規劃上都很重要。

▲「主委挺主委 一起當立委」記者會。（圖／記者陶本和攝）

卓榮泰表示，余天、黃振彥、郭國文這三位候選人，無論是現任或前任，都當過主委，今天希望能夠「主委挺主委 一起當立委」，這三位是各位的同伴，也是共同作戰的夥伴，未來也是力量的延伸，讓民進黨能夠維繫國會優勢，進一步在2020維繫本土政權，才有能量繼續實踐進步價值；他希望余天、黃振彥、郭國文三位候選人能夠旗開得勝、一馬當先，為民進黨在民主改革的道路上增添更大的力量。

余天表示，接到徵召指令後，他已跑了兩週的行程，過去他曾經選過三重區立委，對選區相當熟悉，在地方跑行程也感受到大家的熱情，感覺還不錯；而他的政見是「傾聽民意，滿足民意」，民進黨最需要的做到的就是傾聽民意、滿足人民的需求；另外，他會找時間幫另外二位立委候選人輔選，也希望黨中央及全國的主委能以各種方式全力協助。

黃振彥提到，他從鎮民代表、兩屆縣議員到鹿港鎮長，基層經營近二十年，都以高票當選，這次選舉他非常有信心，九合一選舉民進黨大輸，此次的立委補選，新北市跟台南市原本就是民進黨執政，因此，這兩席一定要上，民進黨要贏就是彰化這席一定要贏，若能拿下這席，2020年民進黨一定成功。

郭國文強調，從2014年到2018年兩次大選，政治版圖已經和過去不一樣，特別是網路的世代崛起後，在都會區或是青年世代已經脫離原來政治版圖區塊的範圍，原來傳統綠營的大本營，也不像過去那麼堅固，因此，他向現場各地方主委拜託，動員同鄉會的力量，返鄉投票，增加投票率，讓三席立委都當選，讓台灣本土力量取得勝利。