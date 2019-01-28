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旅客帶肉品闖關　蘇貞昌要求交通部研議導遊、旅行社的罰則

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▲▼12月21日晚間10點查獲陸客私帶肉品1.2公斤入台。（圖／關務署台北關提供）

▲日前查獲陸客私帶肉品1.2公斤入台。（圖／關務署台北關提供）

政治中心／綜合報導

行政院長蘇貞昌28日召開「因應非洲豬瘟各階段應變工作決策會議」，聽取相關部會報告現階段防疫工作，呼籲相關單位落實防疫工作，阻絕非洲豬瘟疫情於境外，此外，農曆春節將至，若有旅客參加旅行團夾帶肉品進台，導遊及旅行社應負連帶責任，請交通部研議針對導遊及旅行社的罰則，並確實執行。

該會議由農委會、財政部、內政部、海洋委員會、環保署、經濟部等14部會，針對豬瘟防疫分為三階段報告並進行討論。第一階段「預防準備期」，現階段防止疫情進入台灣；第二階段「疫情發生期」，假設已發生豬瘟疫情，政府如何因應；第三階段「復原期」，疫情發生後要如何復原及善後。

海委會

蘇貞昌聽取海委會報告漁港商港安檢、小三通直航旅客安檢報告後表示，農曆春節將屆，為避免中國肉製品走私入境，請海委會於年節期間加強查緝工作。

農委會

針對農委會報告非洲豬瘟防疫、模擬演練、邊境檢查、產銷因應策略、防疫宣導，蘇貞昌表示，請針對豬隻撲殺、焚燒及掩埋等疫情發生後的情境務實演練，並對於疫情發生後廚餘的處理方式預作因應及掌控。

財政部

針對財政部報告有關海關行李檢查情形，及高風險地區郵包及快遞提高抽驗率，蘇貞昌表示，防疫視同作戰，請相關部會首長督導所屬機關善盡職責，落實相關查驗人力及機器的整備工作，以確實阻絕非洲豬瘟於境外。

內政部

針對內政部報告機場、港口入境人車加強查核，桃機旅客手提行李全面檢查，蘇貞昌表示，邊境防疫把關很重要，務必嚴格準備，不能掉以輕心。

環保署

有關環保署報告養豬廚餘去化的堆肥、焚燒、生質能源等問題研擬因應措施，蘇貞昌指出，一旦發生疫情，請環保署詳細研擬因應措施。

另外，蘇貞昌也要求環保署加速檢核蒸煮設備，讓廚餘可蒸煮至90度以上，相關部會盤點所屬機關、學校及部隊目前處理廚餘的情形，並掌握縣市回收廚餘的據點及回收量；針對需增加的焚化廠、掩埋場及化製廠等，須盡早準備因應，避免未來發生疫情時造成恐慌。

經濟部

針對經濟部報告有關督導台糖公司盤點全省各地可供動物屍體掩埋地點，蘇貞昌表示，請經濟部儘速完成盤點，預作疫情爆發時掩埋豬隻所需準備，並針對緊急狀況發生時，研議因應國內豬肉市場供需失衡時的配套措施。

蘇院長指出，他擔任行政院長後赴桃園國際機場視察非洲豬瘟防疫工作，當時手提行李抽檢率僅30%，他當場要求對高風險地區手提行李100%查驗。

另外，春節即將來臨，民眾將大量出入境，蘇貞昌要求相關單位防制可能走私的管道，並對欲返回大陸的陸配在機場加強宣導不得攜帶肉品回台，對違規的外籍旅客也要積極追查罰鍰，未繳清罰鍰者禁止入境，若有旅客參加旅行團夾帶肉品進台，導遊及旅行社應負連帶責任，請交通部研議針對導遊及旅行社的罰則，並確實執行。

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關鍵字：蘇貞昌,防疫,豬瘟,行政院

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