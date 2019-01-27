中美角力　崔天凱：有人故意挑動「新冷戰」 要保持警惕

▲中國駐美大使崔天凱。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

今年適逢中美建交40年，但當前中美關係因貿易戰而蒙上陰影。中國駐美大使崔天凱近日接受媒體訪問，就兩國關係及中國發展等議題發表看法，他認為有人在中美間挑動「新冷戰」，要對此保持警惕；他也透露，有一些人試圖「妖魔化」中國，他們描繪的和強加給美國人民的「中國形象」，其實不符合實際。

崔天凱18日接受中美聚焦網訪問，就中美關係、中國發展等廣泛議題發表看法，談及科技領域，他認為，「美國仍是世界上最領先的國家，中國還需向美國和其他國家學習，我們想要的不是取代其他國家，而是通過合作更多造福人類。」

他也提到，中國沒有人打算入侵其他國家，或在別國搞所謂政權更迭、將我們的政治制度和意識形態強加於人，中國沒有這樣的計劃，不會有人做這樣的事。

▲中美關係未來如何發展，備受各界關注。（圖／路透社）

對於美國前總統卡特曾稱讚中美有力地維護了世界和平、促進了世界經濟增長與繁榮，同時也認為兩國關係到了危險境地，若任由誤解誤判延續，兩國可能會走向「新冷戰」。對此，崔天凱認為，的確有一些人有意在中美之間挑動「新冷戰」，我們對此要保持警惕。

至於中美貿易戰是否會永久改變40年發展起來的中美關係，崔天凱認為，中美是世界最大的兩個經濟體，打「貿易戰」只會兩敗俱傷，並殃及世界。他也指，「貿易戰」的影響已經在兩國乃至世界範圍內有所顯現，我們需要加快工作節奏，盡快通過磋商找到務實、有效和互利的解決方案；對於中美這兩個偉大國家來說，雙方要不斷擴大共同利益，並將雙邊關係建立在共同利益基礎之上。

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