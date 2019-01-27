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加國撤駐中大使　《環時》批：政治干預越描越黑

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▲加拿大駐中國大使麥家廉（John McCallum） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲加拿大駐中國大使麥家廉（John McCallum） 。（圖／達志影像／美聯社）

大陸中心／綜合報導

華為財務長孟晚舟去年12月1日在加拿大被逮，目前正等待美方尋求引渡。由於加拿大駐中大使麥家廉（John McCallum）近日表示「孟晚舟勝算的機率相當高」，此番言論一出，引起各界譁然。加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）周六稱，他已要求並辭退駐中大使麥家廉；對此，大陸官媒《環球時報》今（27）日發表評論批評，撤換大使事件，讓加拿大拘捕孟晚舟背後的政治因素越描越黑。

麥家廉上周對加拿大華文媒體表示，孟晚舟擁有可以反駁美國引渡很有利的論據，其中包括美方有政治干預的嫌疑等。麥家廉關於孟晚舟案的言論一出，引起各界譁然，受到加政界人士和部分媒體的壓力。對此，加拿大總理發表聲明稱，已要求並接受麥家廉辭去加拿大駐中國大使職務。

▲加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）。（圖／路透社）

▲加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）。（圖／路透社）

中共人民日報旗下的環球時報今（27）日發表評論表示，「麥家廉曾任職於加內閣，對於他說了真話，加拿大有一些人是心知肚明的。他之所以受到圍攻並且最終被炒魷魚，關鍵還是他的話在當下的加拿大『政治不正確』。」

評論提到，加拿大現在敏感得像一隻驚弓之鳥，駐華大使發表幾句言論，按說根本影響不了法院判決，但加很多政客和媒體人的反應就好像麥家廉已被自我否定大大降低了影響力的發言是洪水猛獸，真能沖毀什麼、改變什麼一樣。

由於華為財務長孟晚舟被逮一事牽動中加外交動盪，評論認為，孟晚舟案讓外界清晰地看到，加拿大的法治在有些時候是多麼單薄，「很像是被一根政治線牽著的飄在空中的風箏」。

文章在最後提到，加拿大是值得尊敬的國家，但我們此時要提醒，他們在拒絕正視當下的道德困境，他們在做一件有悖道德公義的事情，卻自我欺騙這種行為可以被歸入道德楷模。孟晚舟案看來要曠日持久化了，加拿大如果堅持錯誤做法，其圍繞這件事的道德困境應該會不斷發作，它為此承受代價也是應該的。

★圖片為版權照片，由美聯社、路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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