陸泳將孫楊傳拒藥檢動粗　恐面臨「終身禁賽」

▲孫楊。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

據英媒報導，中國大陸泳將孫楊在去年9月的一次藥檢中，不僅拒絕提供尿液樣本，他的保鑣更用鐵槌敲破血液樣本，世界反禁藥組織已向國際體育仲裁法庭提告，孫楊隨時面臨終身停賽。對此，中國游泳協會針對發布聲明表示，國際泳聯反興奮劑委員會認定，孫楊沒有違反FINA有關反興奮劑規定。

《周日泰晤士報》報導提到，孫楊在去年9月一次藥檢中，拒絕提供尿液樣本，他的保鑣更用鐵槌敲破血液樣本，孫楊隨時面臨終身停賽。孫楊隨後委託律師發表聲明稱，藥檢工作人員整個檢查過程存在多項違規操作，且將不實報告提交至國際泳聯。聲明強調，國際泳聯於本月3日已作出裁決，認定孫楊不存在違反《世界反興奮劑條例》的行為。

聲明表示，《周日泰晤士報》及別有用心的人士，在此時惡意報導、居心叵測，且嚴重侵犯孫楊的隱私權和名譽權，將保留法律追訴權。「體壇周報」則是在微博表示， 據知情人士透露，國際泳聯方面對該事件已經裁決孫楊沒有責任，不會對其進行處罰。

出生於1991年的孫楊為中國國家游泳隊隊長、男子1,500公尺自由式世界紀錄保持者，男子400公尺自由式奧運會紀錄保持者。他在2012年倫敦奧運會上以打破奧運紀錄的成績，獲得400公尺自由式冠軍，此為中國在奧運會男子游泳的第1面金牌。此外，他也是世界上首位在200、400、800、1500公尺中長距離上全部奪取過金牌的大滿貫選手。