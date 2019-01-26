陸副部級官員傳28日赴美　為劉鶴中美經貿談判行鋪路

▲大陸國務院副總理劉鶴。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

中美高層經貿談判，將於本月30至31日在美國舉行。據彭博（Bloomberg News）引述知情人士透露，大陸商務部副部長王受文及財政部副部長廖岷，將率先於28日抵達華盛頓，為國務院副總理劉鶴參加的高層經貿談判做準備。

▲大陸商務部副部長王受文。（圖／翻攝自中國政府網）

綜合陸媒報導，劉鶴本月30至31日將率團前往華府，進行下一輪的經貿談判，希望能在3月2日加徵關稅大限前，化解中美之間的貿易紛爭。由於日前外媒報導提到，有消息人士透露美方將取消本周與中國大陸的副部長級經貿談判，不過後來大陸商務部出面駁斥此項說法，指中美經貿團隊一直保持密切溝通及聯繫。

▲貿易戰讓中美關係增添變數。（圖／路透社）

彭博25日引述兩名知情人士稱，大陸商務部副部長王受文及財政部副部長廖岷將於下周一先行抵達美國，屆時人民銀行行長易綱也將會一同參加會談，不過目前尚不清楚還有哪些其他官員參加。對此，大陸商務部、財政部、外交部和央行暫未有相關回應。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）受訪時則說，此次談判的結果，將取決於北京當局是否會加強經濟改革，並進一步開放國內市場。他預計，在會談結束後，談判代表將會就談判進展發表聲明。

中美雙方在去年G20會議後各讓一步，美方暫緩對中國加徵新一波關稅90天，但若雙方90天（3月2日零時）後無法達成協議的話，美國將對2000億美元中國商品的關稅稅率，從現在的10%提高到25%。

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