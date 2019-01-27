前妻拿名號嗆老師！「嚴書記」被逮畫面首曝光　戴手銬狂擦淚

▲嚴書記被逮畫面曝光。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

因前妻大鬧幼兒園，被網友封為「嚴書記」的四川廣安市委前副書記嚴春風，去年嚴重違紀違法被開除黨籍及公職（簡稱雙開），他落馬的畫面今（27）日首度曝光。從曝光影片中可見，他不斷伸手擦眼淚，隨後馬上被執法人員戴上手銬帶走。

綜合陸媒報導，四川一名女童去年因打人被老師罰到一旁獨坐，她的母親氣得跑到學校，要老師向嚴書記的女兒道歉，否則「將通知你們集團領導，來給我解釋你對嚴書記的女兒說這話是什麼意思」。

▲「嚴書記」事件對話內容。（圖／翻攝自光明網）

上述對話截圖在網上曝光後，網友起底發現「嚴書記」正是四川廣安市委原副書記嚴春風。四川省紀委得知此事後，立即介入調查，同年底宣布嚴違反紀律、對抗審查、利用職務謀利，以涉嫌受賄罪對他提起公訴。

▲四川廣安市委前副書記嚴春風。（圖／翻攝自微博）

通報批評，嚴春風「表面對黨忠誠，積極上進，背後違規逾矩，權欲熏心；表面潔身自好，作風正派，實則道貌岸然，腐化墮落；表面清正廉潔，兩袖清風，內裏貪慾膨脹，唯利是圖，大搞權錢交易，向管理服務對象借錢買房、炒股，並由他人代持，欺瞞組織，是典型的兩面派、兩面人」。

「嚴書記」被上銬的畫面曝光後，在網路引起熱議，網友紛留言表示「這夫人牛逼了，把自家先生給拱出來」、「找這樣老婆倒了八輩子楣了」、「抓貪腐從嚴夫人開始！」、「應該給她妻子送面錦旗，和五百塊錢」、「嚴夫人是新一代反腐先鋒」。