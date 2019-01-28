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終於長大了！他問小時候願望「說1個實現的」　網曝答案「吃麥當勞」超爆笑

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▲▼睡覺,小孩,孩子,睡眠。（示意圖／pixabay）

▲許多人小時候總會許願快點長大。（示意圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

小時候對長大後的生活充滿想像，也會期許未來要達成什麼目標。一名網友貼文，要大家說一個已經實現的「小時候的願望」，表示以前很羨慕同學可以出國去玩，所以心中願望就是長大有機會出國，現在真的常常安排出國，忍不住問「大家有小時侯的願望已經實現了的嗎？」話題意外吸引其他人熱論。

一名網友在PTT的WomenTalk板上發文「說一個已經實現的小時候的願望」，文中表示，以前小時候很羨慕同學可以出國去玩，心中願望就是長大後可以有機會出國，「後來開始工作後就常安排出國玩」。原PO也說，小時候還希望成為畫家、作家，但很快就認清自己沒天分，最後直問「大家有小時侯的願望已經實現了的嗎？」

看到貼文後，其他人紛紛留言「去關島、帛琉、馬爾地夫，32歲時實現」、「吃金莎吃到爽」、「成為一個頂天立地的肥宅」、「簽聯絡簿」、「英文可以好到看到字唸的出來」、「去大賣場想吃什麼就買什麼」、「小時候的願望，睡到自然醒」、「電腦用到死算不算」。

還有網友留言關於職業的答案，「當精品店員……想掐死當時無知的自己」、「當導遊，好想辭職」、「拿博士學位，當科學家」、「小時候想做遊戲公司的工作，第一份工作就找到了而且順利面試上」、「當工程師，但是後悔了，小時候怎麼不許願自己變有錢大老闆」、「當畫家跟工程師，兩個都實現了」。

其中不少鄉民的願望和麥當勞有關，「吃20塊雞塊盒當一餐」、「吃麥當勞吃到ㄅㄠ」、「自己買麥當勞」、「吃麥當勞的糖醋醬吃到爽」、「自己選麥當勞套餐」、「吃麥當勞吃到爽哈哈」、「吃麥當勞」、「每天吃麥當勞，但吃個一天就不行了」，各種麥迷讓人忍不住笑噴「到底有多想吃麥當當啦？」

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▼不少鄉民都說小時候的願望是麥當勞吃到飽。（示意圖／資料照）

一例一休,工時,麥當勞,工讀生。（圖／資料照）

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關鍵字：夢想,願望,小時候,PTT

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