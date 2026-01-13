墾丁店家「寧願倒閉」也不願降價　他分析3原因：最後就完蛋了

▲墾丁大街。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

曾經是國旅指標的南國墾丁，近年旅客雪崩式下跌，前年和去年旅遊人數分別為214萬人次和213萬人次，已面臨200萬防線，有網友指出，不少店家陸續歇業，卻仍普遍維持高價，不禁好奇「為什麼寧願倒也不降價」，他也分析3個原因，不禁感嘆，以前畢業旅行去過墾丁，那時非常熱鬧，對比過往盛況不勝唏噓。

租金與人事高 降價恐無法打平

有網友在Dcard發文，近年走訪墾丁，明顯感受到觀光景氣不如以往，許多店家已經關門歇業，明明遊客人數大幅減少，但整體消費價格卻未見明顯下修，讓不少旅客卻步，也讓他好奇「為什麼寧願倒也不降價？」

原PO分析3個原因，首先可能是營運成本過高，包括高昂的店面租金與人事費用，即使調降價格，仍無法損益兩平，反而加速虧損，與其苦撐，不如選擇收店止血。第二點是墾丁觀光高度仰賴夏季，冬季旅客明顯偏少，業者往往必須在旺季賺取一整年的收入，因此不敢輕易降價。

原PO進一步指出，因為要賺一整年的錢，當遊客減少後，店家試圖拉高單價彌補，導致旅客更少，形成惡性循環，「最後就真的完蛋了」。原PO也提到，看到墾丁知名飯店陸續停業，相當感嘆，「小時候畢旅去過，記得那時候的墾丁很熱鬧」，且現在民眾出國越來越頻繁，飛沖繩的機票、住宿與餐飲，價格甚至不比墾丁高，讓不少人轉而選擇海外旅遊。

貼文一出，網友紛紛表示，「雖然我自己是很喜歡墾丁，不過我認同這些業者要繼續這樣提高單價，給不出相應的品質，只想把人家當盤子敲，現在這樣也是活該」、「一切都是貪啊，想賺錢但是不想提升產品本身的品質」、「想要撈錢也不搞搞創新，誰會想去？大家會想去旅遊的地方，首先一定要有特色，大家是想去挖寶不是去當盤子」、「看看沖繩，還會想去墾丁的真的好棒棒」。