雞翅「每支20、3支50元」　她買4支「付這價」傻了...網看價目表：老闆聰明

▲雞翅折扣讓人好頭痛 。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

「買X送X」、「多一支便宜X元」是小吃攤常見的優惠，不過有時候卻牽涉到邏輯問題，自己算的價錢不見得是店家所認為的。一位網友日前就表示買雞翅時遇到認知不同的經驗，雖然價目表寫得很詳細，不過還是被認為有盲點，也引發網友們討論。

一位女網友在臉書「爆怨公社」中發文表示，自己日前到嘉義的夜市買一家「豆乳雞雞翅」，買了6支雞脖子60元、3支的雞翅50元，一共110元。點完單之後突然擔心家人不夠吃，想再追加一支雞翅，老闆娘則表示雞翅單支是20元，原po因此就再夾了一支。

沒想到結帳的時候，老闆娘收了她140元，而非130元 （原先的110+20），讓她當場傻住，懷疑自己的數學是不是有問題。原po事後向老闆娘詢問，才發現價目表上寫著雞翅是「每支20、3支50、4支80」，4支雞翅並不是自己認為的「50+20元」，讓她翻了一大圈白眼，「我的10元就這樣飛了」。

▲ 老闆娘其實是數學高手嗎...。（圖／翻攝自爆怨公社）

仔細看看圖中的價目表，會發現其實最便宜就是買3支，可以少10塊錢，其餘的6支、9支，就只是乘上相應倍數而已；另外，價目表上標出的「買五送一」其實就等於「6支100元」，有網友解釋其實就是「3支50元+3支50元」，買個點心被搞得很亂。

網友表示小吃攤根本在玩文字遊戲，「所以要買4支的，要分兩次結帳！」、「其實老闆是數學高手啊」、「好多陷阱的感覺」、「所以要買3、6、9比較划算」。但也有人認為標價就是寫得很清楚，沒什麼好爭論的；原po事後也回應說，只是因為第一次遇到這種狀況才發文，自己不是奧客，「下次我會去問200元有幾支好了」。

另外也有人認為「老闆其實很聰明」，「知道這樣寫就會有人PO上網來討論，這免費廣告效應值多少啊？」、「應該算是一種策略行銷」。

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