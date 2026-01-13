北車特定區1/22演習無差別攻擊　旅客4時段配合疏散

▲台北車站特定區將聯合辦理無差別攻擊危安實兵演習。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

2025年12月19日台北車站、中山商圈發生無差別攻擊，釀4死11傷悲劇，台鐵今(13日)晚間宣布，台北車站特定區1月22日下午2時攜手9大事業體，以及警消單位，聯合辦理高強度無差別攻擊危安實兵演習，正式演習前，各單位分別在1月14日、20日、22日特定時段辦理無預警組合訓練，旅客4時段配合引導疏散管制。

台鐵公司表示，為檢視台北車站特定區內各進駐單位針對各項災害或事件的因應具體作為，以及強化對災害及危安事件的應變能力，訂於115年1月22日下午2時，以無差別攻擊事件樣態為基礎想定，並設定特定區內各場域發生危安事件為想定背景，以實地、實景、有想定、無腳本等演練方式，運用既有設施、設備及人員，演示各單位間的應處作為。

此次台北車站特定區大規模演習，以特定區內四鐵四街一微風等9大事業體轄管場域為範圍，結合外援單位台北市政府消防局、警察局、衛生局、鐵路警察局、捷運警察隊等單位，進行災害及事件之各體系間的聯合運作，台鐵指出，透過聯合演習，整合轄內公、民營等各單位資源，發揮各機關及團體間聯繫功能，以減輕危害，確保特定區正常運作及民眾、旅客安全。

配合1月22日下午2時正式演習，台鐵表示，各單位另規劃在1月14日、20日上午10時至下午4時及22日上午10時，在特定區內軌道營運機構月台、地下街或連通道辦理無預警組合訓練，包含1月22日下午2時正式演習，屆時路過的民眾或候車的旅客於演習時段內，需遵從引導並配合人員疏散避難等管制措施，建議於該時段行經台北車站的旅客提早進行行程安排，避免有所延誤，造成不便之處，敬請見諒。