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被封大賣場先驅！網挖出「萬客隆」20年前會員卡　萬人簽到：超懷念

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲網友貼出萬客隆的會員卡。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

美式量販店好市多（COSTCO）魅力驚人，只要到了假日購物人潮總是擠爆店面。一名男網友卻貼文表示「COSTCO靠邊站」，並指名「當年最大賣場」，要逛過的人簽一下，沒想到吸引近萬人按讚留言「時代的眼淚」、「大賣場的先驅無誤」、「當年可以說是去搬貨回家蹲」、「台灣最早的大賣場」。

一名男網友在臉書《爆廢公社》PO文，貼出從網路上抓來的該賣場照片，文中直呼「COSTCO靠邊站，有逛過萬客隆的來簽一下！當年最大的賣場，20年有了吧 XD」。看到貼文後，不少年輕一輩的網友好奇問「這是什麼」、「沒有聽過耶」、「在哪裡啊？沒看過啊！」

其他人則紛紛留言回憶「當年有萬客隆會員卡，在同學之間超神氣」、「透露年紀了」、「當年去的是內湖萬客隆，現在則是逛泰國曼谷萬客隆」、「有，還要會員卡」、「買過一大捆用不完的大封箱膠帶」、「門票差不多1萬……每次進去囤貨的消費」、「台中王田的以前還有做國道的專用匝道」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲網友說，萬客隆是台灣大賣場先驅。（圖／翻攝自爆廢公社）

不少網友更是直接稱萬客隆為台灣大賣場的先驅，「當時高雄最大賣場」、「大賣場的始祖」。還有人大推萬客隆的食品，「沒去過，不過我爸六日從公司回家會帶他們家賣的超大波羅麵包給我們吃，裡面有奶酥內餡+葡萄乾……那時候我應該4-5歲吧，好吃到我一直記得」、「那時候的萬客隆烤雞超夯，超搶手」、「萬客隆的炒麵」。

也有人提到萬客隆的特色，「太小不給進被丟在兒童遊戲區過」、「記得以前期待趕快長到120cm，不然不能進去」、「長輩都說小孩不能進去～會被抓去旁邊，我都以為萬客隆是賣小孩的地方」、「小孩不能進，想當初我就被擋門外」、「我只有在門口乖乖等爸媽的份、之後就倒了」。

萬客隆（Makro）是一間荷蘭品牌大賣場，於1989年進入台灣，在桃園八德設立第一家店，是台灣最早的量販店，以自助式批發倉儲模式運作。萬客隆曾紅極一時，一度擁有12家分店，但在經營14年之後，於2003年3月突然宣布停止營業，令不少民眾錯愕。

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關鍵字：好市多,Costco,萬客隆,大賣場,搶購,PTT,鄉民

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