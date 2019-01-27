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全台7成男生才知道！阿兵哥小物「綁腿」　他包10條回家：真的超好用

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲全台7成男生才知道的「綁腿」（左）。（圖／翻攝自爆廢公社、記者季相儒攝）

網搜小組／綜合報導

一名男網友在臉書《爆廢公社》貼出照片，只見他在枕頭旁邊放了一深一淺的2條綠色繩子，第3條則束在一包雨衣上，文中則說，「全台灣的男生有7成都知道的『綁腿』，真的非常好用」。但不少看到照片後，忍不住好奇「綁腿」是什麼，就有網友留言表示「當兵才知道，退伍就沒在用了」，話題意外引發討論。

男網友在文中直讚，「綁腿」真的非常好用，他一共買了10條，不管是在家、出門都用得到，也在留言處透露這是「收納東西的小幫手」。看到貼文後，不少人好奇「有什麼功能？想知道」、「我是那3成，所以這是什麼」、「呃？這不是電線嗎」、「好短的曬衣繩」、「我怎麼都沒看過我男友用過？」

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲原PO誇綁腿超好用。（圖／翻攝自爆廢公社）

有看過、用過的網友則紛紛留言，「這個我在軍中只看過拿來綁槍沒看過人拿來綁腿」、「綁腿除了綁65K2，還要綁便當盒和刺刀，尤其跳刺槍舞時，不用綁腿綁住刀鞘，刺太大力會飛出去」、「我都拿來綁蚊帳四角，拿到蚊帳的帶子都斷了」、「綁腿是收褲管尾端的」、「陸戰隊這是必備啊～沒綁腿會被幹飛」、「另一用途其實是用來當止血帶啊，平時根本沒在用」。

一名自稱綁腿系的網友則是解答「綁腿原始用途，防止長時間行軍造成的小腿腫脹（最常看見時代劇國民黨軍隊的長布條綁小腿）防止野外作戰時各類昆蟲包括蛇的入侵褲管 ，現改良後延伸可當伸縮繩用。選我正解，綁腿系」。

也有人退伍後，還是會繼續用綁腿，「超好用的東西，不知道為什麼一般的商店都不賣」、「踢不爛可以拿來綁…… 就不會有把褲子塞鞋子又往外跑的困擾了」、「我後來都拿來綁零食」。不過也有網友說，「我是女的我也用過，以前運動褲褲管都買這個用」、「當兵一年半，根本不知道綁腿要幹嘛，看別人綁哪裡就跟著綁而已」。

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關鍵字：綁腿,當兵,阿兵哥,軍人,爆廢公社

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