過胖罹「13種癌症」風險飆高！　營養師示警：25歲前也要注意

▲減肥。（圖／達志示意圖）

▲肥胖是一種「慢性內在壓力源」。（圖／達志示意圖）

記者曾羿翔／綜合報導

愈來愈多研究證實，體脂肪過剩與多種癌症之間有明確且強烈的關聯性。營養師趙強13日引用的最新文獻指出，已有科學證據確認，體脂肪過剩（通常以BMI衡量）與至少13種癌症的發生風險顯著上升，影響程度會因癌症類型、性別及荷爾蒙狀態不同而有所差異。

關聯性最強的癌症類型：某些癌症對體脂肪的增加極為敏感，風險呈現大幅度增長

1.子宮內膜癌：風險隨BMI急遽上升，BMI超過40的女性，其罹癌風險為正常體重者的7.1倍。

2.食道腺癌：風險亦與肥胖高度相關，重度肥胖者風險為4.76倍。

3.腎癌：則不分男女，肥胖者風險約為正常者的1.8倍。

多數常見癌症呈穩定劑量反應，多項研究指出，BMI每增加5 kg/m²，以下癌症風險也隨之升高

1.大腸直腸癌：男性風險增加25%，女性約增10%。

2.胰臟癌：整體風險平均提高10%。

3.更年期後乳癌：未使用荷爾蒙替代療法的女性，風險提高約12%。

其他確立關聯的癌症　多與BMI升高相關

包含肝癌、膽囊癌、甲狀腺癌、卵巢癌、多發性骨髓瘤、胃賁門癌與腦膜瘤，均與高BMI呈現顯著相關性。例如，肥胖女性罹患卵巢癌的風險約增20%，而甲狀腺癌在男性中每增加5 kg/m²，風險提高17%。

體重影響可追溯至年輕時期

研究也顯示，25歲前若已有體脂過剩問題，成年後罹患多種癌症的風險亦會上升。不過，對更年期後乳癌的影響則可能呈現負相關—早年偏胖者反而風險略低。

可能機制：慢性發炎與荷爾蒙失衡

趙強指出，肥胖被形容為「慢性內在壓力源」，其所引發的慢性發炎、胰島素過高與荷爾蒙失調，會影響細胞的正常分裂與修復機制，進一步提高癌症發生機率。

整體而言，全球約3.6%的癌症可歸因於BMI過高，在某些女性群體中甚至高達9%。這也凸顯控制體脂與維持健康體重對癌症預防的重要性。

相關新聞

骨頭痠痛又疲累...他一檢查罹癌了　醫示警：常誤診

骨頭痠痛又疲累...他一檢查罹癌了　醫示警：常誤診

一名長期感到骨頭痠痛與疲勞的患者，經檢查後確診為「多發性骨髓瘤」，這是一種血液性癌症。醫師劉博仁提醒，該病初期症狀常不明顯，容易與老化或其他慢性病混淆，若未及早發現，往往在確診時已進入第二或第三期，影響治療成效，「這是一個聽起來陌生，但這幾年發生率卻逐漸上升的血液疾病」。

確診癌症輕生率達5.5倍　醫團提供癌友5次免費諮商

確診癌症輕生率達5.5倍　醫團提供癌友5次免費諮商

球隊一句「等妳」！日女籃隊長挺過罹癌絕望重返球場

球隊一句「等妳」！日女籃隊長挺過罹癌絕望重返球場

珍奶中了！醫吐「從來不吃3食物」：WHO列為一級致癌物

珍奶中了！醫吐「從來不吃3食物」：WHO列為一級致癌物

跨年怕喝掛「最強解酒神物」不用錢！4招作弊喝完不腫

跨年怕喝掛「最強解酒神物」不用錢！4招作弊喝完不腫

