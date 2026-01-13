　
冷氣機沒定期清＝吹出毒素！醫師曝家中「隱形毒窟」

▲▼暖氣,冷暖空調。（圖／記者劉維榛攝）

▲醫師提醒，若家中的冷氣未定期清洗，吹出的冷風可能夾帶大量黴菌孢子、毒素。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者柯振中／綜合報導

家庭醫學專科醫師歐瀚文指出，許多民眾長期出現疲倦、過敏或專注力下降等不適，檢查卻顯示正常，關鍵往往藏在家中環境。尤其冷氣若未定期清洗，吹出的冷風可能夾帶大量黴菌孢子與毒素，長期吸入體內，恐成為慢性症狀反覆發生的重要原因，卻也最容易被忽略。

毒素共伴效應

歐瀚文指出，臨床上常見患者體內同時存在重金屬與黴菌毒素，兩者並非單獨作用，而是產生毒性加乘的「共伴效應」。他說明，這類毒素會干擾細胞能量生成，使人長期感到疲倦，並影響免疫系統調節，導致身體一邊處於發炎狀態，一邊卻更容易感染，並可能出現腦霧、注意力下降與情緒不穩等神經相關問題。

家中黴菌風險

談到毒素來源，歐瀚文強調，許多風險來自居住環境本身。台灣氣候潮濕，室內若未妥善控管濕度，黴菌容易在看不見的地方滋生。

他指出，冷氣機內部若長期未拆洗，內部潮濕環境容易成為黴菌溫床，啟動時可能將黴菌孢子、毒素隨冷風散布於室內空氣中，被反覆吸入體內；此外，浴室矽利康、衣櫃後方等處，即使未見明顯壁癌，也可能持續釋放有害物質。

廚房隱藏危機

▲▼廚房,洗手台。（圖／取自Pixabay）

▲除了空氣以外，廚房也是另一個容易忽略的毒素來源。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

除了空氣品質，歐瀚文也提醒，廚房是另一個容易忽略的毒素來源。刮傷或受損的不沾鍋，在高溫烹調時，可能釋出全氟烷化合物，這類物質不易被人體代謝，恐怕干擾肝臟與內分泌功能。

同時，即使標示耐熱的塑膠容器，若盛裝高溫或高油脂食物，仍存在塑化劑或相關化學物質溶出的風險，長期累積恐影響身體代謝平衡。

「避毒」比「排毒」更重要

針對無所不在的家中毒素，歐瀚文表示，民眾不必過度恐慌，不過他也建議，「避毒」比「排毒」還要重要，例如將濕度控制在適當範圍，並定期請專業人員拆洗冷氣設備，減少黴菌來源。烹調器具則以不鏽鋼或鑄鐵材質為優先選擇。歐瀚文也提醒，與其事後處理累積的問題，不如從生活中避開毒源，才是維持長期健康的關鍵。

 
※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

研究曝：「瘦瘦針」停藥後每月復胖0.8kg

《英國醫學期刊》（BMJ）最新研究顯示，患者停用減肥藥物後，體重會快速反彈，平均在1.7年內回復至治療前水準，其中使用俗稱「瘦瘦針」的胰妥讚及猛健樂等新型藥物者，每月體重回升幅度更達0.8公斤。

19歲兒用藥過量身亡！　母控ChatGPT害死人

馬斯克再度公開主張AI可輔助醫療判斷

別太常給孩子吃甜點！醫師曝後果

陸官媒踢爆「玫瑰鹽神話」　小心吃到工業或畜牧用鹽

