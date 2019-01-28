入住青年旅館！他一進門有聲音「蚊帳掛好！」　阿兵哥秒笑：菜的睡上鋪喔

▲原PO入住青年旅館。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

青年旅館強調自助互助、實惠、不浪費，而且有交誼廳、廚房等公共區域，以社群生活和文化交流著稱，吸引許多年輕人選擇入住。一名男網友日到某家青年旅館住宿時，看到房間內的景象，腦中突然浮出一句話「蚊帳不會掛好是不是！」讓看到照片的網友笑噴「直接點名了啦」、「寢室熄燈，各位弟兄晚安」。

一名男網友在臉書《爆怨公社》表示，他入住某家青年旅館，「我他X以為在當兵」，腦中還冒出一句「學長表示：蚊帳不會掛好是不是？」最後笑說「晚點床點名#來個大地震」。仔細看看照片，房間裡擺了至少10張分成上下鋪的灰色鐵架床，床上的棉被、枕頭清一色都是白的，乍看之下，還真的很像軍中的寢室。

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▲▼欸？這……原PO確定不是被教召嗎？（圖／翻攝自爆怨公社）

看到照片後，其他人紛紛笑呼「菜的要睡上鋪喔」、「睡的時候還要說，連上長官晚安、各位弟兄晚安，晚安」、「可能會夜間緊急集合」、「結果原PO還被排兩四站哨」、「你會不會明天早上5點被叫醒說準備退房」、「教召就承認咩」、「環境內務整理好了沒，還沒別想退房」、「你各位啊！」

原PO則在留言處表示，他安排的位置是下鋪，而且問過櫃台後「還真的10點關燈」。也有網友認為這看起來也很像監獄，「我以為來到80年代的赤柱監獄」、「監獄風雲啦」、「比較像發哥演的監獄風雲」、「也蠻像電視裡的監獄床照」。

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