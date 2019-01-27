「安妮爬起來看我」澎湖兵站夜哨衝出中山室求救　砲長：開燈差點沒叫出來

▲當兵站夜哨是許多人的痛苦回憶，因睡到一半要被叫起來站哨，尤其是冬天更是痛苦。（圖／當兵示意照／圖中人物和新聞無關／東森新聞）

網搜小組／綜合報導

當兵都要站夜哨，通常也會遇到許多光怪陸離的事情。一名退伍士官分享在澎湖營區當安全士官時，聽到衛兵臉色蒼白尖叫「轉頭一看安妮爬起來看我」，他腳底發麻、硬著頭皮去中山室檢查，「開燈後我差點沒叫出來」。

原PO近日在「爆系故事館」臉書社團說，他到連上接「參四」，剛好又遇到高裝檢，由於需要沒日沒夜整理資料，加上自己又菜，「所以連上帶哨士官幾乎我全包了，就在某天資料稍微整理一個段落，去叫下一班衛哨起床的空檔，準備去投個飲料喝，忽然聽到一陣尖叫。」

「聲音是從裝備陳列場傳來的，當我手刀快跑過去，看到保修場衛兵開門衝了出來，臉色蒼白叫救命」，原PO表示，他當下先安撫哨兵情緒，「問清楚來龍去脈後，連我都腳底板發麻。」

▼您當兵有遇過什麼怪事嗎？（圖／當兵示意照／圖中人物和新聞無關／記者季相儒攝）

原PO指出，哨兵對他說「砲長抱歉，我真的非常不舒服，所以想去中山室躺一下，但裡面可以躺的空間真的不多，所以我就選在擔架下面睡。可是當我躺下去時就覺得怪怪的，轉頭一看安妮爬起來看我，因為我比較膽小，所以叫得有點大聲。」

「當下我只好硬著頭皮準備開燈上前去檢查，開燈後我差點沒叫出來」，原PO說，「擔架上面趴著一個人還穿著迷彩服，擔架有人就算了，還有抽搐全身抖動的狀況。腦中不斷想到電影裡咬手指、彈血、念咒等等應對方針，就在0.001秒我想轉身跑走的時候，忽然一陣大笑…」

這下真相大白，原PO表示，「原來是軍醫裝備負責人整理完裝備，想在那躺一下，所以把安妮放在地上，他人躺在擔架。剛躺下去沒多久就聽到有人進來，本來他以為是別單位要來偷裝備，沒想到有人躺在擔架下面，他好奇想要看到底是誰……結果出了這種笑話。」

▼原PO分享站夜哨遇到的事情，原來陰錯陽差才造成趣談。（圖／當兵示意照／圖中人物和新聞無關／陸軍司令部）