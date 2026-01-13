　
台中最大年貨展來了！百工百業博覽會1/16開幕　預估湧入10萬人潮

▲百工百業。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中市商業會號召旗下138個公會，將於1月16日至19日在台中國際會展中心，盛大舉辦「台中百工百業博覽會」。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

搶攻農曆春節前的消費高峰，台中市商業會號召旗下138個公會，將於1月16日至19日在台中國際會展中心，盛大舉辦「台中百工百業博覽會」，活動規劃七大主題展區、共計684個攤位，涵蓋年貨、美食、旅遊及房產建材等多元領域，預計四天展期將吸引超過10萬人次進場，創造逾4億元的驚人商機。

▲百工百業。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中市商業會理事長謝豐享（右一）旗下的東順興貿易代理各國酒品，也推出多款酒品參展。（圖／記者游瓊華攝）

台中市商業會理事長謝豐享指出，此次博覽會展現了產業的高度信心，旗下138個公會全面總動員。他透露，由於產業界參與極為踴躍，受限於場地空間，甚至有超過百個攤位排隊卻無法進場，顯見各界對農曆年前買氣的強烈看好。

主辦單位透露，七大展區包含台中首屆室內最大規模年貨展、觀光旅遊展、國際交流區、國際新車展示區、數位AI家電、房產建材及幸福產業區。

▲百工百業。（圖／記者游瓊華攝）

▲三羽建材也將展售最新的地毯等建材。（圖／記者游瓊華攝）

此外，這次活動名店齊聚， 伴手禮區網羅裕芳食品、三點一刻、TEA TOP、陳允寶泉、黑橋牌等知名品牌；飯店年菜與餐券則有日光溫泉酒店、台中仲信金鬱金香酒店、岩漿麻辣火鍋等名店進駐。

▲百工百業。（圖／記者游瓊華攝）

▲LN精品皮件也不缺席。（圖／記者游瓊華攝）

值得關注的是，房地產與建材公會也集體響應，包含富旺國際（6219）、中陽建設、萬群地產、富宇建設等近百家業者參展。

▲百工百業。（圖／記者游瓊華攝）

▲老字號伴手禮、零嘴品牌裕珍食品。（圖／記者游瓊華攝）

▲百工百業。（圖／記者游瓊華攝）

▲百工百業展覽會中也有業者推出過年換廚具、熱水器活動。（圖／記者游瓊華攝）

▲百工百業。（圖／記者游瓊華攝）

▲美美心港式飲茶推出冷凍年菜組合。（圖／記者游瓊華攝）

▲百工百業。（圖／記者游瓊華攝）

▲知名手搖飲品牌第一味也共襄盛舉。（圖／記者游瓊華攝）

分享給朋友：

追蹤我們：

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD
高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

