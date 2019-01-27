萬華白目男棍棒襲警！臉書爽曬黨證　自爆「本來想殺警察」

▲張男棍棒襲警，事後在臉書自爆「本來想殺警察」。（圖／爆料公社，下同）

社會中心／綜合報導

台北市萬華分局25日上午接獲轄內有火警發生，到場了解後向附近民眾調閱監視器畫面。不料一名46歲張姓男子見狀，竟突然持棍棒襲警，當場打傷江姓警員，隨後躲回家中。張男被捕後，被依傷害罪、妨害公務送辦，但26日晚間7點竟又PO文爆料「原本想殺警察」，引發網上一陣譁然。

據了解，當時張男上前質疑2名員警身分，懷疑是「假警察」，要求2人拿出證件。員警二話不說，出示制服上的警員編號供查證，沒想到下一秒張男突然持棍棒痛毆另一名江姓警員，導致江員受到擦挫傷。

張男犯案後，一溜煙躲回家中，但還是被警方依現行犯帶回警局。他作筆錄時供稱，當時他因為太緊張、一時情緒失控才攻擊警察，不過訊後仍被依傷害罪、妨害公務送辦。

事隔一天，張男26日晚間8點在臉書不公開社團「爆料公社」貼出一張民進黨黨證照片，內文寫道「我知道打人是不對的，原本我是想殺警察的！感謝這張護身符！讓我當天交保回家睡覺！」不過，黨證一下就被眼尖網友抓包造假，質疑張男根本是故意「反串」鬧事。

警方獲報後表示，將依恐嚇公眾罪嫌偵辦。

▲張男頻頻發文，讓社團管理員不堪其擾。