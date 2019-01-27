求家人「年夜飯改中午」！15歲少女曝原因：男友要我陪　阿姨怒了

▲年夜飯就是要一家人一起吃才對味。（示意圖／資料照）

網搜小組／綜合報導

每到過年，一家人就應該要團聚，圍爐吃年夜飯。一位女網友貼出2張LINE截圖，表示她的15歲姪女日前訊息問家人「除夕可以吃中午嗎？」原因則是「男朋友說我能不能陪他回家」，讓她很傻眼。網友也紛紛直呼「15歲就要見家人還吃年夜飯？」「這是過年，不是跨年啊！」「眼前是有男人就沒家人了」。

「我是阿姨，妳是我外姪女，我已經嫁出，妳才15」，一位女網友在臉書《爆怨公社》貼出2張LINE對話截圖，只見外姪女訊息問家人「除夕可以吃中午嗎？」很突然的問題讓身為阿姨的原PO忍不住問「先跟我說，晚上要幹嘛？」沒想到小女生卻回「男朋友說我能不能陪他回家」。

原PO一看到馬上說「不行」，並試圖開導姪女「上網去看看什麼叫年夜飯」、「如果你可以跟妳男朋友初二當天回娘家，而且，我幾點走妳們才可以走，做得到，就讓阿公阿嬤為了妳，年夜飯吃中午」。小女生一開始先是回答「沒關係，那我回家好了」，接著卻說「我是除夕晚上要陪男朋友回家，所以才問中午」。

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▲姪女說的話，讓原PO很無奈。（圖／翻攝自爆怨公社）

不僅原PO不贊成，群組裡另一位成員也說「妳還是個女孩子家，怎麼可以在男朋友家過年夜飯呢？除夕夜就是要回到自己的家」；原PO則是強調自己沒有在信這個，「不過這是基本道德倫理跟尊重，妳要讓別人看清妳，我也無所謂」。

看到對話後，網友也紛紛勸「現在男友不一定是以後老公，除夕夜待家裡比較好」、「以後結婚要吃到也不及」、「我如果是男生家長可能會覺得這孩子滿隨便的，這麼重要的日子不回家」、「人生有多少次年夜飯」、「如果我是男方家人，我也不希望有個不相干的人來吃年夜飯」。

也有人建議「這麼想去男朋友家吃，那幹嘛不叫他家吃中午？去問問人家願不願意為了妳要去改吃中午啊」、「要不，阿姨跟姪女男朋友聊一下？搞不好是男友父母真心疼愛姪女！既然姪女把阿姨當媽媽了⋯阿姨是否跟男友溝通看看？了解一下姪女會想去男友家吃團圓飯的原因」、「小男生問題比較大，女孩子會問，代表還是尊重阿姨的看法，只是可能拗不過男友要求，也不是太了解，年夜飯對於華人社會的實際意義」。

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