炒螺肉急買米酒！他回家一看「60隻蝸牛全逃亡」傻了：母湯　1.3萬人笑噴

▲蝸牛：兄弟們，快逃啊～。（圖／翻攝自爆笑公社）

網搜小組／綜合報導

「我只不過出門買瓶米酒而已......。」一名網友原本想要炒完螺肉來加菜，但是買完米酒回到家瞬間傻了，鍋裡的蝸牛早已爬出，甚至順著牆壁往上徒步緩走，看得他一個頭兩個大，也不知道該怎麼處理。

從側拍畫面中可見，老舊式廚房牆壁擺著櫥櫃、掛勾，裝滿了鍋碗、刀具、鹽巴、醬油、辣椒醬等瓶罐，各式煮飯道具、材料應有盡有，雖然有點雜亂卻保持潔淨，不過一切都被這群蝸牛破壞掉了。

▲一隻蝸牛迷路了XD。（圖／翻攝自爆笑公社）

畫面中往下看可發現，牆壁上早已被「黑殼大軍」給侵占了，約略有60隻蝸牛緩速爬行，不斷從水槽裡逃亡而出，有的堅持向上爬，有的則是選擇往下想直接逃離廚房，不管怎麼走法都是想保住小命；但這話畫面實在太密集，越看越頭皮發麻。

該名網友在臉書「爆笑公社」逗趣寫道，「本來今晚打算要炒螺肉加菜，出去買瓶米酒回來後........」，語氣相當無奈與扼腕，引來1.5萬名網友激烈討論。

▲許多網友笑說，以後不敢去海產店吃了炒螺肉了啦。示意圖，與本文無關。（圖／記者劉亭攝）

網友看了紛紛留言笑說，「救命阿，我起雞皮疙瘩了」、「覺得有點頭皮發麻癢癢的」、「嚇死了，以為小強...」、「放生吧！牠們求生意志那麼強......」、「全員逃走中」、「吃飯前要先運動的阿，有疑問嗎」、「只能放棄廚房了 （放火燒」、「集體越獄」、「X，看到這畫面不敢吃了」。

也有人分享奇怪經驗說，「話說，我婆婆也撿了一堆放陽台，結果沒蓋好，大樓外牆滿滿的豬母力，重點她還是住7樓！」、「小時候為了學校要交蝸牛，媽媽抓了回來放在陽台，結果牠卻爬上了牆，吸盤處因爬上牆而有不平整的凹凸、看起來起雞皮疙瘩呢！」。

其實這張照片已瘋傳許久，最早出現是在2017年，每一年都會被拿出來討論，近日再次在爆系社團掀起話題，超過1.5萬人瘋狂議論，話題依舊十足。

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▼網友整個笑翻。（圖／翻攝自爆笑公社）