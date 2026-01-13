男人一定都看過的月刊！　《奮鬥》迎接創刊70週年

軍聞社／記者王進福臺北13日電

《奮鬥》月刊創刊70週年特展今（13）日上午於國防部文化營區舉行開幕活動，政戰局副局長張少將親臨主持，邀集歷任主編、編輯前輩與各界貴賓共襄盛舉，回顧《奮鬥》70年來陪伴國軍、見證政戰工作的歷史軌跡，彰顯該刊物在官兵心靈教育與政策宣導上的重要角色。

張副局長致詞時表示，《奮鬥》自創刊以來，歷經不同時代變遷，從黑白印刷到數位時代，始終扮演官兵精神支柱與溝通的重要平臺。

張副局長指出，《奮鬥》或許只是官兵每月手中的一本刊物，卻一次又一次見證國軍官兵的努力與成長，內容橫跨政策宣導、心輔關懷與家庭層面，展現「面面俱到」的價值。他也強調，今日能在創刊70週年的重要時刻，與歷任前輩及現職同仁共同回顧這段歷史，深感榮幸，並期許《奮鬥》持續傳承、精進，邁向下一個嶄新里程碑。

《奮鬥》前主編唐健風亦應邀致詞，回顧自己在出版社服務20餘年的時光，接受扎實且完整的專業培訓，練就出全能型編輯的硬底功夫，且一代又一代傳承，也讓《奮鬥》月刊成為官兵「非看不可」的重要刊物。

唐前主編指出，《奮鬥》陪伴無數官兵走過軍旅歲月，不僅是教材，更是一份情感連結與精神象徵，能在創刊70週年之際，與各界共同回顧這段歷史，感到格外欣慰。

隨後，由軍友保險公司副總經理師嘉宏頒發慰問金，展現對國軍與政戰工作的支持。現場並舉行剪綵與合影，為特展揭開序幕。活動結束後，貴賓在工作人員引導下參觀特展，期盼藉由特展讓更多官兵與民眾瞭解《奮鬥》70年來的發展脈絡與精神內涵，為國軍注入穩定而堅實的力量。