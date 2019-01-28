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8學生捷運打量「到底男的女的」　高雄泫雅嗆：你們長這樣我以為在畢卡索展

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▲高雄捷運,捷運,高雄,交通,旅遊,月台,車廂,乘客,上班族,通勤,城市。（圖／記者謝婷婷攝）

▲原PO搭高捷遇到一群竊竊私語的學生，讓他開嗆「不要在那裡講那麼小聲，下一站跟我出去單挑要不要？」（圖／高捷資料照／圖中人物和新聞無關／記者謝婷婷攝）

網搜小組／綜合報導

高雄一名男網友搭捷運被8名學生議論外表，他當場霸氣回應，讓對方全低頭閉嘴，「我偽娘我驕傲，也不是變裝癖好嗎？堅強地活著不是被你們這樣語言糟蹋。」他常在臉書分享生活照片、影片，之前發文提到「高雄泫雅說聲聖誕快樂，今天是漂亮的小蝴蝶」，讓其他人大讚「你很美」、「很帥氣啊！超正的」。

男網友27日深夜在「爆怨公社」臉書社團還原當時情況，「捷運上一群大學生在旁邊竊竊私語，一直上下打量我。女A ：欸，她眼睛好可怕是多兇；女B：到底男的女的啊，好噁心；女A：你看她胸部很平啊，一定男的；女C、男A、男B、男C、男D則是默默不說話一直偷笑。」

原PO當下回嗆，「不要在那裡講那麼小聲，下一站跟我出去單挑要不要？你們幾個長成這樣，都以為我在畢卡索畫展。」他說，這群學生聽完全部低頭安靜，「場面很尷尬，結果我超想笑，下一站就下車離開。」

▼原PO說，聽到捷運上的學生說他「到底男的女的啊，好噁心。」（圖／高捷資料照／圖中人物和新聞無關／記者季相儒攝）

▲▼光之穹頂,美麗島站,交通,運輸,高捷,高雄捷運,捷運。（圖／記者季相儒攝）

「第一次被路人惹到，原來真的有這種人，然後真的發生在我身上」，原PO說，「我偽娘我驕傲，也不是變裝癖好嗎？堅強地活著不是被你們這樣語言糟蹋，多用美好的眼光看世界吧你們。」

原PO後來補充說，很多網友覺得他太瘦，「還有懷疑我是不是吸毒？澄清一下，我因為前年才生重病住一年醫院，身體還在康復中，努力增胖中，感謝你們的建議。」

對此，許多網友留言打氣，「我覺得很好看，冷豔美」、「直白，爽快，給小屁孩上一課！教育國家幼苗」、「笑死，畢卡索，太有哏了」、「勇敢主張自己的想法很棒，某些人就是有嘴說別人，沒嘴說自己」。

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關鍵字：高雄泫雅,高雄捷運,爆怨公社

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