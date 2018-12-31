韓國瑜化身小智還不夠　寶可夢最快明年2月燈會出沒高雄

▲準高雄市長韓國瑜，在IG扮成《精靈寶可夢》的主角小智，並俏皮寫道「就決定是你了！高雄人！」還標示「出來吧邁邁」。（圖／翻攝韓國瑜IG）

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜在當選之後，一張扮成寶可夢主角小智的照片，引發網友熱烈討論，但其實也透露了韓國瑜在當選之後，已經有跟寶可夢公司接洽的想法，希望寶可夢公司能夠來到高雄辦活動，高雄市觀光局長潘恆旭證實，目前已經在接洽中，最快將在高雄燈會2月期間。

▲韓國瑜市長在連假期間行程依舊滿檔。（圖／記者洪正達攝）

寶可夢何時會到高雄來辦活動受，高雄市觀光局長潘恆旭在31日接受記者訪問表示，高雄市長選舉之後已經有跟「日本寶可夢總公司」接洽，不過目前因為雙方還沒簽下MOU，所以還不算正式確定，但如果真的能夠跟寶可夢公司來合作，他會指定「小智」、「皮卡丘」為寶物。

潘恆旭說，寶可夢最快是明年2月在高雄愛河燈會期間現身，現在燈會承辦單位民視電視台已經在跟寶可夢公司洽談中；但是如果真的來不及，希望明年5、6月能夠合作帶動高雄觀光，畢竟寶可夢商機非常大，光是高雄市長韓國瑜就職前，穿上寶可夢動畫主角「小智」服裝，肩膀掛著一隻「皮卡丘」，就引發寶迷熱議，相信未來寶可夢到高雄辦活動，一定能夠再次行銷高雄。