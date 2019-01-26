寶可夢狂粉打造「浴室圖鑑」　網友一看驚呼：這靈骨塔？

▲ 網友「Alexia」為了讓浴室變得更有趣，在牆壁每塊磚上都貼上了寶可夢的貼紙 。（圖／翻攝自Alexia推特）

國際中心／綜合報導

日本一名寶可夢粉「Alexia」平時喜歡泡澡，但每每望著浴室「空蕩蕩」的白色牆壁，看久了難免有些無聊。為了讓泡澡環境更加繽紛有趣，她靈機一動，在牆上每塊磁磚都貼上了一隻不同的寶可夢貼紙，最後看起來就像個 「寶可夢圖鑑牆」一樣，創意十足又相當療癒。

「Alexia」在推特貼出自家浴室的照片，只見牆壁上每塊磁磚正中間都貼上一張寶可夢的貼紙，除了最常見到的皮卡丘、喵喵、伊布之外，其他各世代的寶可夢也都能看到，甚至還有小智、小剛、大木博士等動畫主要角色。

這幾張「寶可夢圖鑑牆照」馬上吸引了超過5.5萬次轉推，22萬人按讚，網友們紛紛留言「這是在太棒了吧！好喜歡妳的巧思」、「洗澡的時候看到，一天的壓力應該就全都沒了」、「我也有這些貼紙！我是貼在櫥櫃上」。也有許多眼尖網友提到，「沒有按照圖鑑編號排序有點可惜」、「是不是有好幾隻重複了呀」、「我想說的是…小智、小瑤他們算是寶可夢嗎哈哈」。

▲「Alexia」提到，所有的貼紙都是買周邊點心所送的贈品。 （圖／翻攝自Alexia推特）

對此，「Alexia」說明，自己真的非常喜歡寶可夢，而這些貼紙都是她與家人們購買寶可夢周邊點心所附贈的贈品，畢竟都是隨機贈送，所以重複的情況在所難免，也因為不是全套都有，所以才沒有按照編號順序去貼。

不過，還有網友發現在貼滿寶可夢的牆壁中，似乎混入了幾個不是「寶可夢」的間諜，像是在牆壁的最下排，就貼了2張「Hello Kitty」的貼紙，讓他們忍不住開玩笑，「請問這是什麼寶可夢呀」除此之外，更有網友神回，「這幾面牆我看久之後，發現一格一格排列起來也太像「靈骨塔」了吧！」

▼ 有眼尖網友發現，寶可夢圖鑑牆上竟然混入了Kitty 。 （圖／翻攝自Alexia推特）