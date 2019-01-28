假援交妹討點數！他聊1HR「魔性神回一句」反詐騙　萬人笑炸：店員照片呢

▲原PO對話中神整詐騙集團。（圖／（左）資料照，非本文當事人、（右）翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

看到正妹傳訊息自我介紹時，許多人都已經有警戒心是詐騙集團，還有人會想出各種搞笑的回覆。一名男網友貼出多張LINE對話截圖，只見有位J女訊息他，問他「你現在要約嗎？」過程中不斷要求他去買點數。原PO說「店員建議我不要買」時，對方還回「你相信店員還是我？」最後他一句神回，讓其他人都笑噴。

「7-11妹妹比較漂亮有錯嗎？」一名男網友在臉書《爆怨公社》貼出10多張LINE截圖，只見J女不僅大方說出自己的身高、體重、胸圍，還跟原PO說「可以到我小套房」、「要去汽車旅館也可以」並問他現在要不要約，還給出一個地址，要原PO到便利商店門口。

原PO則是假裝自己真的上鉤，說自己在超商裡面，這時J女就說「你去買好一張3000麥卡點數，買好我就靠過去」；原PO也開始不停裝傻，先是問「麥卡是什麼」，接下來又說要領錢、店員不賣他、店裡沒有面值3000元的點數卡，最後則說要去7-11買。

接著，他就告訴J女「店員建議我不要買，他說妳是騙我的」，J女還反問「你相信店員還是相信我？你要跟店員XX，還是跟我XX？」沒想到原PO馬上神回「但是店員長得不錯」、「我比較想跟店員，她很可愛，我先跟她要LINE」，讓詐騙集團一秒露出馬腳怒罵髒話。原PO也在留言中笑說「我可是花了一小時跟他對話，打字很累，所以抱怨一下」。

看到對話截圖後，其他人紛紛笑噴「這麼快移情別戀」、「買點卡被店員拐走」、「太好笑了！這個厲害」、「她真有耐性」、「有深度的反詐騙」、「最後那張那句超好笑，店員比較可愛」、「求詐騙集團心裡陰影面積」、「以為又有宅男要被騙了，沒想到還蠻機靈的嘛」。

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▼原PO和J女對話全集。（圖／翻攝自爆怨公社）