女童喊「謝謝老太婆」爸鞠躬道歉！她僵笑：好想蕊死　老闆說話了

▲原PO表示，女童的舉動讓一旁的爸爸和哥哥看傻眼。（圖／女童示意照／翻攝Pakutas免費圖庫）

網搜小組／綜合報導

「今天來了一個讓我好想蕊（台語）死她的小妹妹…」一名女網友聽到女童講「謝謝老太婆」，當場理智線斷裂僵笑，沒想到女童後面的行為讓她更傻眼，「父子的禮貌明明都很好啊，那那個沒禮貌的到底是怎麼回事？」原PO的遭遇也讓老闆看不下去說話了。有人則分享自己遇到的經驗，「我笑說『什麼都可以，別叫爸爸就好』！」

女網友27日深夜在「爆怨公社」臉書社團說，一名爸爸帶小哥哥和小妹妹來調哥哥電子錶的時間，調好後，哥哥很有禮貌說謝謝；妹妹說她的錶也要調，好了之後，她問爸爸要錢嗎？

原PO表示，秉持著服務想說不收錢，「爸爸把錶拿給妹妹，叫妹妹跟我說謝謝，妹妹整個很沒禮貌說『謝謝老太婆』，我整個理智線斷裂（僵笑）。爸爸跟哥哥也超傻眼，爸爸一直要妹妹跟我道歉，妹妹還說不要，一副無所謂的樣子。哥哥在旁邊也皺眉頭說，這樣不可以。」

▼原PO直呼，女童爸爸和哥哥很有禮貌，怎麼她卻這樣？（圖／示意照／翻攝Pexels免費圖庫）

「妹妹就直接走出門」，原PO說，爸爸後來還跟她鞠躬道歉，他們出了門，「我還一直聽到爸爸在唸妹妹。父子的禮貌明明都很好啊，那那個沒禮貌的到底是怎麼回事？小孩的教育不能等。」

對此，有網友認為，「我會笑笑啦！小妹妹故意惹爸爸的」；原PO回「我也是笑笑的啊，服務業沒辦法。」有人則說，「叫回來收錢啊」；原PO回「我老闆也這麼跟我說」。其他人留言，「小孩真的要教」、「爸爸越有禮，女兒被寵的機率會越高」。

有人則分享自己遇到的經驗，「 我之前穿一件老大衣在早餐店，小妹妹撞到我，她媽媽『唉唷，你撞到人家阿伯了！』然後看了我側臉，驚呼『啊，叔叔啦！啊不是，哥哥啦！啊要叫大哥哥啦！』妹妹說『啊要叫哪個』？整個超大聲。我笑說『什麼都可以，別叫爸爸就好』！」