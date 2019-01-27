18種77乳加一次get！神人「收藏地圖」大公開　收集控朝聖：乳加王4ni

▲77乳加巧克力。（圖／記者曾婉婷攝）

記者張嘉晏／綜合報導

「77乳加」是台灣老字號品牌巧克力，即使面對日韓零食的競爭，至今仍占有一定的市場；近年來更為了開創更廣大的消費客群，陸續推出十幾種新口味，不過每種口味都分散在不同的銷售通路。有網友日前就貼心整理出一份表格，無私公開「18種口味」的購買地點及優惠折扣，網友們因此紛紛朝聖，還封他一聲「乳加王」。

一位網友日前在PTT表示，由於近幾個月以來陸續收到鄉民們私訊，詢問77乳加巧克力的口味到底有哪幾種、在哪裡買得到，於是靈機一動就整理出一份表格，不藏私大公開給網友們參考。

只見表格中一共有18種口味，還把每個款式上市開賣的日期列了出來。從2017年第一種新口味「宇治抹茶」，到今年1月最新的「梅酒口味」都在榜上；另外原po也詳細整理出各口味在哪個通路可以買到，例如「義式濃縮」只在7-11獨家販售，「湖鹽焦糖」則是在寶雅才看得到。

▲ 18種77乳加收集地圖大公開！（圖／網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

除此之外，原po也把各銷售通路的「促銷活動」也整理出來，另外也在表格的最後一欄幫各口味評分。不過他也強調，評分僅屬個人口味喜好提供大家參考，只是主觀意見。另外還有小包裝的「南瓜口味」，因為規格不同，就沒有被列入表格中。

網友看完整理表格後覺得超佩服，不少人因此才發現竟出了這麼多種口味，「口味不同真的很刺激消費」、「推乳加王！」、「乾脆請你當行銷人員好了」、「神文朝聖，吃過焦糖瑪奇朵，咖啡苦味重」、「乳加王4ni」、「我媽問我怎麼跪在手機前... 太神了」、「根本乳加神」。還有人建議廠商出一款「精美禮盒」，納入全部的口味，「應該會很多人買」。

「乳加王」也和鄉民們討論了起來，表示自己最喜歡的口味是「阿薩姆紅茶」，另外也蠻推薦「義式濃縮」、「紅茶拿鐵」和「南投鐵觀音」等；他也表示正在期待公司推出更多水果系列口味，「小玉西瓜、水蜜桃、青蘋果、葡萄、荔枝、哈蜜瓜...等等」。

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