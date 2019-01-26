　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

包6.6萬年終送老婆！國小兒急吐槽「爸別發了」曝鼻酸：多陪我　他超羞愧

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼包6.6萬年終送老婆！國小兒急吐槽「爸別發了」曝鼻酸：多陪我　他超羞愧。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原PO覺得妻子嫁給他辛苦多年，年終一定不能少诶給。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

「那是我能力不夠 不然會給老婆更多錢。」年末到了，高雄一名丈夫想到妻子全年無休替他管理家庭、照顧小孩，而且從不喊苦，他為了感謝對方這一年的辛苦付出，直接包6.6萬元的紅包送給老婆當年終獎金，因為他保證過「結婚後生活，一年比更精彩。」

男網友在臉書「爆怨公社」PO文說，老婆嫁給他時，他只是什麼都沒有的窮小子，當初結婚時也有和妻子說「我不會給妳任何承諾，但我可以給妳保證，我們的生活、我們雙方的家庭，每一年多要比每一年還要精彩。」

結婚這麼多年了，在公司的照顧下，他也當上了主管職位，讓他有足夠的資金與朋友合夥開公司，存款簿裡的數字越來越大，但他始終記得當初「要好好對待老婆」的保證。

▲紅包袋。（圖／記者謝侑霖攝）

▲全職媽媽根本沒有年終可言，還得天天操心家庭所有事。示意圖，與本文無關。（圖／記者謝侑霖攝）

再不到10天就要過年了，他趕緊趁著年末去銀行領出66張千元鈔，並厚厚一疊裝進紅包袋裡，當作年終獎金送給老婆，感謝妻子這一年來努力幫他維持一個家庭。

他透露，老闆過世前有跟他叫待過一句話「一個人只要有能力，就不怕賺不到錢」，他也一直放在心裡，「所以說錢沒有了，再賺就好了，老婆真的辛苦，家和孩子都幫我打理好好的，那是我能力不夠，不然給她更多。」

▲▼小孩。（圖／取自PAKUTASO）

▲忙碌賺錢時，也要多陪陪孩子。示意圖，與本文無關。（圖／取自PAKUTASO）

不過他把6.6萬紅包交給妻子時，卻聽見國小兒子說，「媽咪真好有年終獎金，爸比你只會工作，回到家只會抽菸、喝酒，都沒有照顧我，也只有假日才會陪伴我一下子，所以你不用發年終獎金......」，兒子無心的一段話深深震撼他的心，讓他開始思考自己是不是要改變了。

他苦笑說，孩子童言無忌，但呈現出來的卻是鐵一般的事實，他一個月的菸酒錢開銷很嚇人，而且真的只有假日能有較多時間陪伴家人，他也開始自省是不是要盡量少碰菸酒，「因為孩子成長只有一次，我懂，我明白，以後會空出假日，和安排每個月家庭旅遊。」

▲▼情侶。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲結婚久了，愛情甜蜜度也會跟著消失，只有互相體諒才能走得長久。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

超霸氣的疼妻行為，讓網友紛紛留言讚報說，「老婆的付出值得這些」、「老婆這一刻會覺得嫁對了」、「體貼老婆的真男人！」、「老婆快樂家庭就和樂」、「這篇趕快沉，不然我又要被老婆擊落」、「趕快@另一半來看」、「我總是對別人的老公按讚」、「安太座永遠比安太歲重要」。

也有人認為孩子的無心話語要聽進去，「錢再賺就有陪家人很重要，有錢也買不到的時光回憶」、「賺錢歸賺錢，每天花一點點時間陪伴家人吧！尤其小孩成長」、「小孩在成長、要的不多、有空還是帶小孩去附近百貨走走也好」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！

ET快訊
《黑澀會》6閨蜜合體慶生！對比13年前嫩顏　網看傻：長大了
41年價值上萬「古董金屬車票」是假的！達人驚曝心碎真相

關鍵字：年終,紅包,爆怨公社

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

自然學測考「空污、海嘯、地震」　地科補教師：國中就要學好

包6.6萬年終送老婆！國小兒急吐槽「爸別發了」曝鼻酸：多陪我　他超羞愧

41年值上萬「古董金屬車票」是假的！他驚曝心碎真相...這張才真的

NIKE「球鞋身分證」遭破解了！盜版商嗆爆：沒在怕啦　網曝正版3漏洞

老爸一踩「暗槓八筒」爆痛！家裡到處藏暗器...爹娘秒懂淚喊：天敵阿

電梯門一開！1歲半女兒秒求抱抱　埋頭摟緊「不想跟這個姐接玩」母剉翻

「溫暖的心」想拿高分　師：可寫空姐擦屁股談愛心濫用

學測國文閱讀測驗　原作者說「自己也選不出正確答案」

開運年菜食譜懶人包　輕鬆做出飯店級好料

大學學測結束！　國文、英文、社會選擇題答案看這裡

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

遭6餓獅圍攻「爬背、咬後腿」　淡定長頸鹿僵持4小時戰勝保命

《小幸運》主唱是誰？「不知道！」　S.H.E比手畫腳笑到跪地

Gail烏克麗麗甜唱《心花開》　信變心癡笑:我好愛她

李友廷總決賽自創曲《誰》　蕭敬騰聽完：我快哭了！

【聲林之王】EP15精華｜神童Gail挑戰《心花開》 甜美嗓音萌翻全場｜蕭敬騰 林宥嘉 小宇 Ella 信 Jungle Voice

終於拿到台灣身分證！　 瑞莎爆哭「像做夢一樣」

來不及求婚...馮偉衷「炮車輾壓」亡！　女友崩潰連發86篇文：我的世界沒了

想看甩麵叔叔！兒子嗑熱狗求表演　超級老爸換裝秀「飛天塑膠袋」相伴

「藍寶堅尼」猛衝餐廳害紅衣婦縫3針 網友驚呆：想吃碗牛肉麵壓壓驚！

自然學測考「空污、海嘯、地震」　地科補教師：國中就要學好

包6.6萬年終送老婆！國小兒急吐槽「爸別發了」曝鼻酸：多陪我　他超羞愧

41年值上萬「古董金屬車票」是假的！他驚曝心碎真相...這張才真的

NIKE「球鞋身分證」遭破解了！盜版商嗆爆：沒在怕啦　網曝正版3漏洞

老爸一踩「暗槓八筒」爆痛！家裡到處藏暗器...爹娘秒懂淚喊：天敵阿

電梯門一開！1歲半女兒秒求抱抱　埋頭摟緊「不想跟這個姐接玩」母剉翻

「溫暖的心」想拿高分　師：可寫空姐擦屁股談愛心濫用

學測國文閱讀測驗　原作者說「自己也選不出正確答案」

開運年菜食譜懶人包　輕鬆做出飯店級好料

大學學測結束！　國文、英文、社會選擇題答案看這裡

快訊／台北水源快驚傳翻車！賓士女駕駛碰撞重機　騎士重傷送醫

就是他啦！感情出現「5特徵＝找到真愛了」...遇到別傻放手

徐若瑄被帥兒Dalton連親11次！　3歲娃「暖貼額咚」甜到滿出螢幕

台南成功青商有愛　寒冬送暖一被子

澳網／大坂直美奪冠日本第一人　登頂世界球后

SBL／金酒蛻變上半季封王　吳俊雄：學習當個永恆強者

SBL／愛德春節去菲律賓放鬆　女友交代帶裝備去練球

全新「ChaPi BUS大江接駁車」迎新春　吸引消費者搭乘

熊仔追思過世的他！合體吳卓源《買榜》饒炸小巨蛋

中職／抗韓英雄是虎迷　吳昇峰最愛洋砲三劍客

生活熱門新聞

九份停車1小200元　市府突擊..

帶16歲女兒拿墮胎藥！潮媽竟笑..

尾牙發百萬紅包！第一道菜「1人..

上班跳出公告！年終46萬進帳爽..

日薪1萬徵男友過年！長髮正妹羞..

15縣市低溫10℃！北台灣又變..

陸客帶火腿腸拒繳20萬　3小時..

尾牙抽5位數！3獎同事逼吃紅：..

巨大一根是啥！妻菜梗丟掉尪想哭

老婆烤箱烘餐碗　打開冒出5大坨

皮蛋浮滿雪花不敢吃！內行人：極..

超正「阿貍」素顏照流出　上千人..

掃地挖出女屍　他拖走背影笑翻網

正妹遊泰住宿撞鬼　罵三字經無效..

更多熱門

相關新聞

好幸福！富邦金年終平均7個月　今年預計幫員工加薪3%

富邦集團今天(26日)在南港展覽館舉辦尾牙，南北兩場共發出1200萬獎金，最大獎為20萬元現金獎。富邦集團董事長蔡明興會前受訪透露，今年金控員工年終平均有7個月，最高年終獎金有到千萬，今年加薪希望能比照去年，加薪幅度約在3%左右。

哥照顧問題一家！自私妹冷血反咬

1天幫10孩擦便便！幼教師伸手脫皮乾裂

興濟宮寒冬送暖　紅包千人受惠

尾牙抽5位數！3獎同事逼吃紅：弄死你

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

九份停車1小200元　市府突擊開罰1.5萬

蔡阿嘎發票對獎「1000萬8個號碼全中」！

2歲Lucy陪隋棠上班「小動作曝完美家教」！

買米酒回家炒螺肉！60隻蝸牛全逃亡了

哈孝遠當街開吵！　還原護妻真相

帶16歲女兒拿墮胎藥！潮媽竟笑了

尾牙發百萬紅包！第一道菜「1人1疊千元鈔」

東區幫人配對…隔4個月變女友！

吳宗憲當面問「許孟哲」全場凝結

上班跳出公告！年終46萬進帳爽翻

周杰倫一聲：哥買給你…阿信也來了！

小嫻「已經被訂了今晚」打卡W飯店

喪母怒斥：我要你死掉　兇手病亡

每個人生日都有對應的專屬色

護國神犬守疫情被罵　旅客：笨狗很髒

更多

最夯影音

更多

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

遭6餓獅圍攻「爬背、咬後腿」　淡定長頸鹿僵持4小時戰勝保命

《小幸運》主唱是誰？「不知道！」　S.H.E比手畫腳笑到跪地

Gail烏克麗麗甜唱《心花開》　信變心癡笑:我好愛她

李友廷總決賽自創曲《誰》　蕭敬騰聽完：我快哭了！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面