包6.6萬年終送老婆！國小兒急吐槽「爸別發了」曝鼻酸：多陪我　他超羞愧

▲原PO覺得妻子嫁給他辛苦多年，年終一定不能少诶給。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

「那是我能力不夠 不然會給老婆更多錢。」年末到了，高雄一名丈夫想到妻子全年無休替他管理家庭、照顧小孩，而且從不喊苦，他為了感謝對方這一年的辛苦付出，直接包6.6萬元的紅包送給老婆當年終獎金，因為他保證過「結婚後生活，一年比更精彩。」

男網友在臉書「爆怨公社」PO文說，老婆嫁給他時，他只是什麼都沒有的窮小子，當初結婚時也有和妻子說「我不會給妳任何承諾，但我可以給妳保證，我們的生活、我們雙方的家庭，每一年多要比每一年還要精彩。」

結婚這麼多年了，在公司的照顧下，他也當上了主管職位，讓他有足夠的資金與朋友合夥開公司，存款簿裡的數字越來越大，但他始終記得當初「要好好對待老婆」的保證。

▲全職媽媽根本沒有年終可言，還得天天操心家庭所有事。示意圖，與本文無關。（圖／記者謝侑霖攝）

再不到10天就要過年了，他趕緊趁著年末去銀行領出66張千元鈔，並厚厚一疊裝進紅包袋裡，當作年終獎金送給老婆，感謝妻子這一年來努力幫他維持一個家庭。

他透露，老闆過世前有跟他叫待過一句話「一個人只要有能力，就不怕賺不到錢」，他也一直放在心裡，「所以說錢沒有了，再賺就好了，老婆真的辛苦，家和孩子都幫我打理好好的，那是我能力不夠，不然給她更多。」

▲忙碌賺錢時，也要多陪陪孩子。示意圖，與本文無關。（圖／取自PAKUTASO）



不過他把6.6萬紅包交給妻子時，卻聽見國小兒子說，「媽咪真好有年終獎金，爸比你只會工作，回到家只會抽菸、喝酒，都沒有照顧我，也只有假日才會陪伴我一下子，所以你不用發年終獎金......」，兒子無心的一段話深深震撼他的心，讓他開始思考自己是不是要改變了。

他苦笑說，孩子童言無忌，但呈現出來的卻是鐵一般的事實，他一個月的菸酒錢開銷很嚇人，而且真的只有假日能有較多時間陪伴家人，他也開始自省是不是要盡量少碰菸酒，「因為孩子成長只有一次，我懂，我明白，以後會空出假日，和安排每個月家庭旅遊。」

▲結婚久了，愛情甜蜜度也會跟著消失，只有互相體諒才能走得長久。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

超霸氣的疼妻行為，讓網友紛紛留言讚報說，「老婆的付出值得這些」、「老婆這一刻會覺得嫁對了」、「體貼老婆的真男人！」、「老婆快樂家庭就和樂」、「這篇趕快沉，不然我又要被老婆擊落」、「趕快@另一半來看」、「我總是對別人的老公按讚」、「安太座永遠比安太歲重要」。

也有人認為孩子的無心話語要聽進去，「錢再賺就有陪家人很重要，有錢也買不到的時光回憶」、「賺錢歸賺錢，每天花一點點時間陪伴家人吧！尤其小孩成長」、「小孩在成長、要的不多、有空還是帶小孩去附近百貨走走也好」。

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