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蜜月去墾丁！人妻氣炸「婚禮都只請家長了」　網揭寵妻原因：老公很愛妳

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▲▼ 。（圖／翻攝Pixabay）

▲她對從簡婚禮沒有其他要求，只想去國外度蜜月而已。示意圖，與本文無關。（圖／取自Pixabay）

網搜小組／綜合報導

「我很愛他，可是一生一次的蜜月卻在台灣我真的無法接受！」一名人妻從去年12月開始與未婚夫討論結婚的事情，可是對方不是浪漫的人，覺得結婚不需要誇大，只要請雙方家長吃個飯就好了，她也覺得想法不錯，直到度蜜月場地從國外變成了墾丁，她瞬間氣得冷戰對抗，覺得唯一的請求還被打槍實在很慘。

該名人妻透過朋友在PTT發文說，她和老公是高中認識的，但是講話不超過10句，根本沒有什麼交集，直到大二透過FB重新連絡上，並交往熱戀5年，雖然中間她有出國交換留學而分手過1次，但後來還是是復合並論及婚嫁。

▲▼墾丁大街。（圖／屏東縣政府）

▲網友建議去沖繩還比墾丁便宜。圖為墾丁大街，示意圖，與本文無關。（圖／屏東縣政府）

她與從去年12年開始討論婚事，但未婚夫並不是一個浪漫的人，她也對婚禮沒有什麼特別的要求，決定請來雙方家長吃個飯就行了，不需要舉辦超隆重的婚禮。

這一切從簡要求，人妻都點頭答應，但是她與未婚夫討論蜜月旅行要去國外度假，得到對方接受的答案後，她也開心在腦中規劃未來的藍圖，還想要生兩個小孩，共築一個幸福的家庭。

▲墾丁,後壁湖,浮淺。（圖／記者周姈姈攝）

▲去墾丁蜜月旅行，各位能接受嗎？示意圖，與本文無關。（圖／屏東縣政府）

但是丈夫突然臨時告知說，「我不想出國，因為我很怕坐飛機，在台灣度蜜月就好，好不好？墾丁就很棒啊！」她聽完瞬間從天堂掉入地獄，傻眼到不行，氣得與丈夫冷戰，讓她很苦惱。

人妻透露，她真的很愛老公，可是一生一次的蜜月旅行卻在台灣，「我真的無法接受，而且我對婚禮已經沒有什麼要求了......感覺好慘......大家能給我一點建議嗎......？」

▲出國旅遊,新加坡機場第四航廈,行李,自動行李託運機器,機場。（圖／記者陳涵茵攝）

▲未婚夫不敢坐飛機，度蜜月才會從國外轉為墾丁。示意圖，與本文無關。（圖／記者陳涵茵攝）

網友紛紛留言建議說，「蜜月比大學畢業還鳥是怎樣」、「坐郵輪啊」、「拜託至少去沖繩好嗎？坑（墾）丁什麼地方...= =；」、「朋友男友也怕坐飛機，但還是為愛飛了，有很多種克服方法，包括郵輪，這問題只是願不願意做而已」、「去懇丁比較貴呦ㄏ」、「墾丁沒比沖繩便宜耶，要省錢的話去沖繩」。

也有網友認為這樣的丈夫很棒，「若為了出國這件事不結婚，我看妳老公也是蠻無言的吧」、「懇丁超貴耶，他ㄧ定hen礙泥（很愛妳）」、「感覺妳老公完全是我的理想型，給我要不要？只要是喜歡的人，就算是墾丁蜜月我也完全能接受！」、「怕坐飛機的心情你不懂欸，那要吃鎮定劑才能出國的」。

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▼結婚需要雙方都有相同共識，才會幸福。示意圖，與本文無關。（圖／取自Pixabay）

▲結婚,夫妻,愛情,甜蜜,幸福,感情,男女（圖／取自免費圖庫Pixabay）

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關鍵字：蜜月,蜜月旅行,度蜜月,結婚,PTT

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