電梯門一開！1歲半女兒秒求抱抱　埋頭摟緊「不想跟這個姐接玩」母剉翻

▲媽媽聽完女兒的話，馬上從頭涼到腳。（圖／翻攝自爆系故事館）

網搜小組／綜合報導

一名母親之前某天傍晚帶女兒回家，沒想到電梯門一打開，妹妹突然要求抱抱，起初她沒多想，但上樓的過程中，女兒在懷裡不安地躁動，甚至語帶哭腔，小聲說「馬麻我不想跟這個姐接玩」，她聽完立刻狂冒雞皮疙瘩，也完全不敢看背後的半身鏡。

女網友在「爆系故事館」分享經歷，「一如往常的在傍晚7點多回到家，牽著1歲半女兒在地下二樓等電梯，電梯門打開當下，她的小手突然拉緊，說要馬麻抱抱，心裡也沒多想，彎下身抱起她。」

等母女倆進到電梯並按下7樓鍵後，女兒開始不安躁動，還摟緊她脖子輕語，「馬麻，我真的不想跟這個解接玩。」語畢，小小的頭就再也不敢抬起，一副快要哭的樣子，而她一樣不敢回頭亂看，同時從頭頂涼到腳底。

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像）

網友們看完覺得超毛，紛紛回應「小孩說看不到的人時，媽媽都褲底一包了XD」、「電梯真的很可怕」、「明天要搭電梯有陰影」、「嚇屎媽媽了，然後又沒地方可以閃」；不少人也十分期待續集，直呼「好恐怖...期待下集」、「追一下」。

還有其他媽媽遇過類似情況，說道「我小孩還不會講話，但能明顯感覺在對身旁的空氣感到害怕，於是突然跑來抱緊我，我就大聲的說，不要嚇他好嗎，他會怕你不要跟他玩，可以離開嗎，想問這樣會惹到祂們嗎？」、「我兒子小時候出電梯時，會回頭對電梯裡面揮手再見......」。

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