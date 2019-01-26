老爸一踩「暗槓八筒」爆痛！家裡到處藏暗器...爹娘秒懂淚喊：天敵阿

▲有一種痛...叫作踩到樂高的痛。（圖／翻攝自「爆廢公社公開版」）

網搜小組／綜合報導

談到樂高積木，是小孩們兒時最愛的玩具之一，因此許多父母都曾有過這個悲慘經歷，就是一個沒注意給它踩下去，那瞬間甚至有人以「痛不欲生」來形容，但看到元兇無辜的笑臉，又不忍苛責。

一名父親在「爆廢公社公開版」po文訴苦，「有一種痛...叫錐心之痛，臭兒子到處放暗器，老子等等就來抽你。」只見他腳底板留下8個凹洞的痕跡，明眼人一看便知，那是樂高積木的「殘酷印記」阿！

▲樂高積木深受大小朋友喜愛。（圖／達志影像／美聯社）

這一幕讓大票家長心有戚戚焉，紛紛現身取暖，表示「我之前也常常會踩到」、「踩到那瞬間真的很想罵髒話」、「踩到樂高真的非常痛」、「我們家中獎的都是爸爸，不知道為什麼」、「十大暗殺武器之首」、「其實腳後跟踩到已經是最不痛的位置了，雙寶媽咪經驗談」。

另外，還有不少人笑虧，「原來是八筒阿，還以為是積木呢」、「可惜我聽一四七萬」、「暗槓八筒」、「依我在牌桌上多年的觀察，此兇器一定是八筒，另一腳絕對會是五筒，想騙我門清一摸三都沒有」。

事實上，在多年前，對於消費者的種種慘案，罪魁禍首也就是樂高公司終於正面回應了，他們與法國廣告公司合作推出，一款長方形紅白配色的「樂高拖鞋」，不過當時只限量產1500雙，而且只送不賣，掀起一陣風潮。

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