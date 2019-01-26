徵假男友「帥可以XX」！一堆正妹跟風發文「要弄假成真」讓網嗨翻

▲魏女PO文後順利徵到假男友陪過年。（圖／翻攝臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

年關將至，許多單身男女都害怕被家人關心，因此臉書上也吹起「花錢雇男／女友」的風潮。除了一名魏姓女網友PO文後順利徵到1名假男友，打算回家過年外，也有多名女網友跟風PO文，讓男網友越看越興奮。

魏女在臉書的爆系社團PO出過年徵有文，內容提到「徵過年應付父母的假男友」，條件包含24-30歲，相貌普通就好、最好會講台語，在除夕到初二期間陪網友回家，一天可領1萬元還包吃住。最特別的是，要不要一起睡是「看臉」，動作「最多抱抱」，但如果「帥的話可以做愛」。

該文PO出短短3小時，便有6000多名網友按讚、留言及報名。據《聯合新聞網》報導，魏女表示，已經順利徵得一名男子，至於是否會發生關係，那也是弄假成真變情侶後的事。

▲▼魏女的文章引起許多正妹跟風。（圖／翻攝臉書）



豈料，魏女的PO文竟帶出一股風潮，許多女網友「複製」貼文並改編成理想的條件，再附上自己的美照徵假男友，雖然大都屬於惡搞、好玩成分居多，但也吸引不少網友的目光。

雖然PO文惡搞有趣，但一名律師提到，「帥的話可以做愛」一語，其實可以解讀成類似「嫖客」的意思，另外，若是男方年紀在「16歲以上，未滿18歲」，就觸犯了刑法的《兒童及少年性剝削防制條例》，且該文有明確引誘或暗示發生性行為的訊息，若被未成年者看見，也可能觸法。律師還表示，若被司法單位認定是「在公共場所意圖使人性交易而拉客」的廣告，也可能觸犯《社會秩序維護法》。