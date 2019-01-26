　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

徵假男友「帥可以XX」！一堆正妹跟風發文「要弄假成真」讓網嗨翻

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼日薪1萬徵男友過年！長髮妹羞「帥可以XX」PO文3小時：徵到了。（圖／翻攝臉書）

▲魏女PO文後順利徵到假男友陪過年。（圖／翻攝臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

年關將至，許多單身男女都害怕被家人關心，因此臉書上也吹起「花錢雇男／女友」的風潮。除了一名魏姓女網友PO文後順利徵到1名假男友，打算回家過年外，也有多名女網友跟風PO文，讓男網友越看越興奮。

魏女在臉書的爆系社團PO出過年徵有文，內容提到「徵過年應付父母的假男友」，條件包含24-30歲，相貌普通就好、最好會講台語，在除夕到初二期間陪網友回家，一天可領1萬元還包吃住。最特別的是，要不要一起睡是「看臉」，動作「最多抱抱」，但如果「帥的話可以做愛」。

該文PO出短短3小時，便有6000多名網友按讚、留言及報名。據《聯合新聞網》報導，魏女表示，已經順利徵得一名男子，至於是否會發生關係，那也是弄假成真變情侶後的事。

▲▼徵假男友「帥可以XX」！一堆正妹跟風發文「要弄假成真」讓網嗨翻。（圖／翻攝臉書）

▲▼魏女的文章引起許多正妹跟風。（圖／翻攝臉書）

▲▼徵假男友「帥可以XX」！一堆正妹跟風發文「要弄假成真」讓網嗨翻。（圖／翻攝臉書）

豈料，魏女的PO文竟帶出一股風潮，許多女網友「複製」貼文並改編成理想的條件，再附上自己的美照徵假男友，雖然大都屬於惡搞、好玩成分居多，但也吸引不少網友的目光。

雖然PO文惡搞有趣，但一名律師提到，「帥的話可以做愛」一語，其實可以解讀成類似「嫖客」的意思，另外，若是男方年紀在「16歲以上，未滿18歲」，就觸犯了刑法的《兒童及少年性剝削防制條例》，且該文有明確引誘或暗示發生性行為的訊息，若被未成年者看見，也可能觸法。律師還表示，若被司法單位認定是「在公共場所意圖使人性交易而拉客」的廣告，也可能觸犯《社會秩序維護法》。

ET快訊
SJ來台見這點變了：有點失望！　主持人秒解釋原因
離婚4個月…鄭人碩認追小薰！女方：感受到溫暖

關鍵字：假男友,假女友,過年,爆料公社

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

徵假男友「帥可以XX」！一堆正妹跟風發文「要弄假成真」讓網嗨翻

解釋流感快篩嚇哭！家長暴怒嗆聲　醫師「想起過去案例」超無奈

影／陸籍爺爺帶豬肉乾　祖孫5口「收20萬罰單」驚呆！支付寶2小時繳清放行

自然學測考「空污、海嘯、地震」　地科補教師：國中就要學好

包6.6萬年終送老婆！國小兒急吐槽「爸別發了」曝鼻酸：多陪我　他超羞愧

41年值上萬「古董金屬車票」是假的！他驚曝心碎真相...這張才真的

NIKE「球鞋身分證」遭破解了！盜版商嗆爆：沒在怕啦　網曝正版3漏洞

老爸一踩「暗槓八筒」爆痛！家裡到處藏暗器...爹娘秒懂淚喊：天敵阿

電梯門一開！1歲半女兒秒求抱抱　埋頭摟緊「不想跟這個姐接玩」母剉翻

「溫暖的心」想拿高分　師：可寫空姐擦屁股談愛心濫用

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

遭6餓獅圍攻「爬背、咬後腿」　淡定長頸鹿僵持4小時戰勝保命

Gail烏克麗麗甜唱《心花開》　信變心癡笑:我好愛她

李友廷總決賽自創曲《誰》　蕭敬騰聽完：我快哭了！

【聲林之王】EP15精華｜神童Gail挑戰《心花開》 甜美嗓音萌翻全場｜蕭敬騰 林宥嘉 小宇 Ella 信 Jungle Voice

《小幸運》主唱是誰？「不知道！」　S.H.E比手畫腳笑到跪地

終於拿到台灣身分證！　 瑞莎爆哭「像做夢一樣」

來不及求婚...馮偉衷「炮車輾壓」亡！　女友崩潰連發86篇文：我的世界沒了

原地苦等2年！大白狗見車必追　車禍骨折尋主人結局竟是安樂死

想看甩麵叔叔！兒子嗑熱狗求表演　超級老爸換裝秀「飛天塑膠袋」相伴

徵假男友「帥可以XX」！一堆正妹跟風發文「要弄假成真」讓網嗨翻

解釋流感快篩嚇哭！家長暴怒嗆聲　醫師「想起過去案例」超無奈

影／陸籍爺爺帶豬肉乾　祖孫5口「收20萬罰單」驚呆！支付寶2小時繳清放行

自然學測考「空污、海嘯、地震」　地科補教師：國中就要學好

包6.6萬年終送老婆！國小兒急吐槽「爸別發了」曝鼻酸：多陪我　他超羞愧

41年值上萬「古董金屬車票」是假的！他驚曝心碎真相...這張才真的

NIKE「球鞋身分證」遭破解了！盜版商嗆爆：沒在怕啦　網曝正版3漏洞

老爸一踩「暗槓八筒」爆痛！家裡到處藏暗器...爹娘秒懂淚喊：天敵阿

電梯門一開！1歲半女兒秒求抱抱　埋頭摟緊「不想跟這個姐接玩」母剉翻

「溫暖的心」想拿高分　師：可寫空姐擦屁股談愛心濫用

哈孝遠被爆「人肉搶車位」還原真相！低頭道歉護孕妻：請司機公布影片

畢書盡傳訊「前輩」偶像蕭敬騰！　問這句被回個人貼圖

雷／林子閎《艾蜜麗》領便當？　鍾瑶「自拍」露餡了

豐年機場候機聽演奏　腦傷鋼琴師吳坤穎現場彈奏自勵勵人

《水行俠》續集確定開拍！　導演溫子仁「選編劇」籌備ing

寒夜彰化民宅火警1婦嗆傷　1消防員也受傷

短髮女娃旁邊坐偶像劇男神！　轉頭一看「皺眉」勉強握手…畫面超虐心

不當孤獨老人！研究：阿公阿嬤玩視訊「憂鬱症風險少一半」

「馬祖海龍王」前兩棲連長毛守義過世　享壽90歲告別傳奇一生

王維中將落腳美聯西區　海盜、釀酒人後第3支球隊

生活熱門新聞

九份停車1小200元　市府突擊..

帶16歲女兒拿墮胎藥！潮媽竟笑..

尾牙發百萬紅包！第一道菜「1人..

上班跳出公告！年終46萬進帳爽..

日薪1萬徵男友過年！長髮正妹羞..

尾牙抽5位數！3獎同事逼吃紅：..

15縣市低溫10℃！北台灣又變..

陸客帶火腿腸拒繳20萬　3小時..

巨大一根是啥！妻菜梗丟掉尪想哭

電梯門一開秒求抱！女兒一句母剉..

老婆烤箱烘餐碗　打開冒出5大坨

皮蛋浮滿雪花不敢吃！內行人：極..

哥照顧問題一家！自私妹冷血反咬

陸籍祖孫5口帶肉乾　支付寶繳清..

更多熱門

相關新聞

省5千車票錢　陸反向春運成趨勢

有別於過去春運「必返鄉」的風潮，大陸「反向春運」風潮持續延燒。從2018年起，就有不少遊子選擇省下車票、機票錢，將父母接到大城市中團圓過年。從1月31日北京直飛重慶的機票價格來看，至少得花1590元才能「回家」，若從重慶飛往北京為490元，差價近1100元，大省約新台幣5千元，且2019年一線城市除夕前的機票預訂量，同比增長超過40%，可見「反向春運」已成新趨勢。

日薪1萬徵男友過年！長髮正妹羞徵到了

掃地挖出女屍　他拖走背影笑翻網

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

買米酒回家炒螺肉！60隻蝸牛全逃亡了

蔡阿嘎發票對獎「1000萬8個號碼全中」！

九份停車1小200元　市府突擊開罰1.5萬

2歲Lucy陪隋棠上班「小動作曝完美家教」！

哈孝遠當街開吵！　還原護妻真相

吳宗憲當面問「許孟哲」全場凝結

Nike推「球鞋身分證」抵制假貨商

帶16歲女兒拿墮胎藥！潮媽竟笑了

尾牙發百萬紅包！第一道菜「1人1疊千元鈔」

東區幫人配對…隔4個月變女友！

小嫻「已經被訂了今晚」打卡W飯店

上班跳出公告！年終46萬進帳爽翻

喪母怒斥：我要你死掉　兇手病亡

周杰倫一聲：哥買給你…阿信也來了！

每個人生日都有對應的專屬色

更多

最夯影音

更多

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

遭6餓獅圍攻「爬背、咬後腿」　淡定長頸鹿僵持4小時戰勝保命

Gail烏克麗麗甜唱《心花開》　信變心癡笑:我好愛她

李友廷總決賽自創曲《誰》　蕭敬騰聽完：我快哭了！

【聲林之王】EP15精華｜神童Gail挑戰《心花開》 甜美嗓音萌翻全場｜蕭敬騰 林宥嘉 小宇 Ella 信 Jungle Voice

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面