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台南成功青商有愛　寒冬送暖一被子

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▲台南市成功國際青年商會，在安南區億進寢具工廠，辦理「寒冬送暖一被子」活動。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市成功國際青年商會，在安南區億進寢具工廠，辦理「寒冬送暖一被子」活動。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市成功國際青年商會1月26日上午10時，在安南區億進寢具工廠，辦理「寒冬送暖一被子」，發放弱勢家庭每戶領取棉被1床，加愛心午餐1份總價值700元。

寒流一波波來襲，夜晚低溫籠罩，台南市成功國際青年商會與最大贊助商億進寢具，發起【寒冬送暖一被子】愛心活動，於短短的2周即募集超過500床的善心棉被，讓這些低收入戶及弱勢家庭能溫暖過寒冬。

成功青商會長謝孟珊表示，青商會為18至40歲青年菁英組成，以積極服務態度投入社區，並以發現社區問題並協助社區解決問題為目標。億進寢具副總經理柯智正說，成功青商會長謝孟珊和他為成功大學EMBA同學，策劃【寒冬送暖一被子】這個相當有意義的活動，讓億進寢具能盡綿薄之力，共同響應及參與，實感榮幸。

安平區長賴青足表示，感謝台南市成功國際青年商會及各贊助單位特別關照安平區，透過「寒冬送暖一被子」愛心活動來幫助這一群弱勢家庭朋友，讓他們心中暖暖一輩子。農曆春節將屆，為了讓這些家庭也能歡樂過春節，藉由活動使「愛心‧關懷」之心得以發芽成長茁壯，達到拋磚引玉，引領各界發揮愛心響應善舉，讓他們感受社會的溫暖。

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