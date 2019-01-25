台南4歲童被「凌空拖門外」每晚嚇醒！暴力師仍在職　園方：初犯

記者鄒鎮宇／綜合報導

台南一間幼兒園老師因4歲的男童不會畫畫，氣得將其凌空拉起，直接拖出門外教訓。事後，男童每晚都被噩夢嚇醒，情緒怪異，這才讓爸媽發現。家長看著監視畫面心碎地說，事發3個月後老師仍然在職，而院方也僅回答老師是初犯，現在請假中。

該名老師2018年9月21日時，因男童上繪畫課時不會畫畫，直接走向孩童一把拉起左手，強大的力道讓他凌空飛起，差點撞上後方的鞋櫃，事後更是拖回教室內，抓著雙臂搖晃、摀住嘴巴，叫對方坐好。

人本基金會表示，孩子因此性格大轉變，除了變得黏人、愛哭鬧之外，半夜也常被惡夢嚇醒，這才讓案情曝光；另外，男童的媽媽也從其他家長得知，該幼兒園不是第一次出包，且都因求助無門，只好自行讓孩子們轉園。

▲施暴老師事後3個月仍在職。（圖／東森新聞）



▲4歲男童被凌空拉起。（圖／翻攝人本教育基金會粉絲專頁，經變色處理）



對此，幼兒園的許姓園長說，該名老師因規勸孩子後，見沒有停止吵鬧，才會想把對方帶去外面，讓孩子好好冷靜，「在帶的過程中產生比較大的動作，這個部分是我要道歉的」。老師事後也有以自己的情緒管理不好為由道歉，但家長完全無法接受，且事隔3個月後，該名老師仍然在職。

許姓園長說，將會以考績的處置懲罰，且老師是初犯不解雇，只讓她請假在家休息。教育局也提醒，園方應該要加強老師的教育，不然將有懲處。

社會局表示，只要任何人對兒少有不當的行為，都可以依法裁處6至30萬的罰款。