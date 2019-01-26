結婚4年丈夫留一張紙條離家　人妻苦等27年才知戶籍多個女兒

▲阿梅與丈夫結婚4年就被「丟包」。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

台南一名人妻阿梅（化名）指控，丈夫結婚第4年突然留下一張紙條就人間蒸發，她苦等至今將近27年，直到最近才發現原來對方離家後與小三生了一名女兒，這才心寒決定訴請離婚。由於男方並未出庭也沒有提出任何書狀聲明，台南地院法官最後裁准雙方離婚，也算是讓阿梅從這段單方面等待的關係中解脫。

阿梅提到，與丈夫是在1989年1月結婚，但同住4年對方突然未經同意拿走她的私人財產，還留下一張紙條離家出走，著急尋找卻沒有任何下落，甚至登報尋人也沒有見到丈夫返家，至今將近27年連一通電話都沒有聯絡，顯然是被惡意遺棄。

▲阿梅指控丈夫外遇，還瞞著她生下一名女兒。

更讓阿梅難過的是，2018年她為了申請低收入戶向戶政事務所調取戶籍謄本，沒想到竟然發現丈夫在離家2年後，和小三通姦並生下一名女兒，這才看破一切，決定訴請離婚不再繼續白白等下去。

台南地院法官認為，針對私生女和離家出走等事，阿梅提出戶籍謄本、紙條影本和報紙影本證明，丈夫卻始終沒有出庭，也沒有提出任何書狀聲明或陳述，根據《民法》第1001條規定，夫妻互相負有同居義務，在婚姻關係存續中，無正當理由不得由任一方拒絕同居；而這起案件中顯然是男方惡意遺棄，因此裁准兩人離婚。