4歲兒做噩夢哭鬧黏人　母調監視器目睹「兒被老師粗暴拖行」心碎

▲台南幼兒園傳老師不當管教4歲男童。（圖／翻攝人本教育基金會粉絲專頁，經變色處理）

地方中心／綜合報導

又傳出幼兒園不當管教學生案件！人本基金會24日公布一段影片，並提到去年中秋節一名就讀私立幼兒園的4歲男童突然哭鬧、黏人，跟平常行為差異很大，且還會做噩夢，結果母親調閱監視器畫面，卻發現孩子被老師強力拖行到後方門外才能站立，過程中連椅子也被拉拖至後方，感到相當心碎，未料事發3個多月，該名老師仍在任教中。

從影片中可見，老師在2018年9月21日上午因不明原因突然拉住小孩的左臂往後拖，小孩被強力拖行到後方門外才能站立，由於力量之大，連小孩的椅子也被拉拖至後方，小孩甚至差點撞到後方的鞋櫃；後來老師拉小孩左手臂回到教室，結果小孩卻跌坐在地板上，老師蹲下將他拉起，兩手握住小孩的兩臂上下搖晃，並用手掩住小孩嘴巴，最後小孩才回原座位坐好。

對此，台南市教育局則是回應，已介入調查，目前由社會局進一步調查中，必須等到社會局調查後，才能夠依情節裁罰。人本基金會表示，事發三個月以來，幼兒園不肯解聘該名老師，且媽媽從其他家長得知，這幼兒園不是第一次出事，但都因求助無門，只好自行將幼兒轉走，因此期待新上任的台南市府團隊，認真檢視監察院於去年9月份糾正台南市教育局未依法處理學校體罰事件，痛定思痛，重新查處幼兒園及老師相關責任，不要放任幼兒園繼續聘僱暴力教師。

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