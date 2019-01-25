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台南龍崎掩埋場暫定自然地景引歐欣抨擊不公　市府：依法有據

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▲台南市政府指出，將龍崎掩埋場暫定自然地景，依法有據，程序亦無違誤。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市政府指出，將龍崎掩埋場暫定自然地景，依法有據，程序亦無違誤。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市政府指出，為保護具有世界自然資產價值的龍崎堊地，避免施工造成自然地景無法回復，依文化資產保存法第84條及暫定古蹟條件及程序辦法第2條緊急情事之規定，將龍崎事業廢棄物場址指定為暫定自然地景，又基於對自然地景之保護，請歐欣公司即日起停止所有水保工程，係依法有據，程序亦無違誤。

市府指出，對歐欣環保股份有限公司發表聲明指控，台南市政府在兩日內就通過龍崎掩埋場預定地，暫定保留地的決議，要求歐欣環保公司停工，早已有定見，係配合特定團體阻止開發案，而為既定立場之會勘，難昭公信，市府對此嚴正駁斥歐欣公司不實指控。

▲台南市政府指出，將龍崎掩埋場暫定自然地景，依法有據，程序亦無違誤。（圖／記者林悅翻攝）

市府依文化資產保存法第84條第2項及第3項規定，具自然地景者遇有緊急情況時，主管機關指定為暫定自然地景。暫定自然地景應踐行程序準用第20條暫定古蹟之規定。依暫定古蹟條件及程序辦法相關規定，本府邀集專家學者現場會勘認定，現址確實有可能而立即明顯之重大危險，進而依相關法令規定，履踐相關必要的法定程序判斷，審議期間，當地的景觀或當地的地質應會遭到破壞掉，故有暫定自然地景及停止水保工程施工。針對自然地景之保護，市府程序合法並無不當。實無歐欣公司指摘市府存有定見，及配合特定團體阻止開發等情。

市府將依文化資產保存法第84條，及自然地景與自然紀念物指定及廢止審查辦法第4條，請農業局擬具評估報告，並且與相關局處及學者專家組成審議委員會進行自然地景審議，預計1年內完成評估審議。龍崎是南台灣著名的泥岩地質區，世界上少有的地形美景，並投入研究及觀光等資源，將此具世界特色的泥岩堊地進行相關規劃與保護，為當地世界級自然景觀保存盡一份心。

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關鍵字：台南,龍崎,掩埋場,自然地景,歐欣,依法有據

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