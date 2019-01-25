豬瘟爆發19年後！老闆送臘肉「比松露貴」…爸爽捧摩臉　防疫廣告網讚爆

網搜小組／綜合報導

大陸非洲豬瘟疫情爆發後，全台防疫規格提高。陸委會日前釋出防疫廣告，將時間拉到「若豬瘟在台灣爆發」的20年後，影片中，年輕的女主角已經不知道豬肉生做何樣，還說「這就是比松露還貴的豬肉啊！」網友紛紛大讚超有哏「難得有個這麼好的政府廣告」、「滷肉飯不能亡，陸委會追起來﻿」。

大陸委員會21日在YouTube貼出短片「『守護台灣豬，一刻不馬虎』不要做台灣防疫的豬隊友」，影片背景設定為「若非洲豬瘟疫情擴大到台灣，多年後會發生的事」，時間則是2038年臘月。只見女主角拿著老闆送的伴手禮回家，爸媽則是用一臉不可置信的表情看著，直呼「這是臘肉啊！你是立了什麼大功？」

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▲陸委會最新防疫廣告。（圖／翻攝自陸委會YouTube）

爸爸則說「以前大家沒做好非洲豬瘟防疫，整個亞洲都沒豬了」，女主角一聽恍然大悟「喔！原來這就是比松露更貴的豬肉啊！」接著，爸爸驚喜地用臘肉摩擦著臉，還要「開酒」來配豬肉。最後則是一家人用垂涎的表情看著小小一盤的炒臘肉，來表達豬肉有多珍貴、稀有。

▲▼影片背景設定為豬瘟爆發的多年後。（圖／翻攝自陸委會YouTube）

因為《聲林之王》一炮而紅的林茉曦這次擔綱廣告女主角，她也在臉書轉貼影片，並呼籲大家「一起做好豬瘟防疫別做豬隊友哦！」至於有人建議「請……請務必投放各大電視台黃金時段廣告」，陸委會小編則是在臉書留言處表示，雖然很想要投放廣告「不過本會預算真的很有限，真的要拜託大家告訴大家了！希望電視台主動來播啊！」

▲廣告女主角林茉曦。（圖／翻攝自陸委會YouTube）

目前影片在臉書上共有31萬次觀看數、6200多個按讚數、3318次分享。網友紛紛稱讚「這部廣告比用胸部夾爆機能飲料還來的好10000倍」、「難得有個這麼好的政府廣告……倒讚的以後都沒有滷肉飯呷啦」、「我給這部片的所有工作人員100分」、「這是值得鼓掌的宣導短片，趕快集合行政院所有部會，叫其他單位看一遍好好學一下」。

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