9天年假醫療防疫長照服務　彰化縣重要資訊看這裡

▲9天年假醫療防疫長照服務，彰化縣服務不中斷。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

今年春節假期從2月4日至9日（除夕至初五），長達9天，彰化縣衛生局為了讓年假期間各項醫療、防疫及長照服務不中斷， 13家急救責任醫院24小時都提供急診服務，各醫院春節期間門診時間表，公告在衛生局網站首頁，民眾可逕上網查詢或逕洽各醫療機構。提供相關服務與資訊，好讓民眾安心過年。

彰化縣衛生局表示，往年急診類流感就診人次，均在春節當周達到高峰，尤以初二或初三最高，彰化縣針對轄內8家醫院(部彰、彰基、彰基兒醫、二基、鹿基、員基、彰秀、濱秀)己加開108診類流感特別門診，另彰化縣共205家公費流感抗病毒藥劑合約醫療院所，也在2月4日至10日(除夕至初六）提供春節門診，已調整供貨，確保藥劑量能不中斷。

至於過年連假期間的居家照顧、日間照顧、家庭托顧、交通接送、喘息服務、老人餐飲、輔具補助、長照評估等社區式照顧服務，自2月4日至2月8日(除夕到初四)暫停提供服務。住宿型機構春節期間照常服務，惟過年期間，仍鼓勵家屬至機構與長輩團圓。

衛生局表示，年假期間，如果仍有需要長照服務，也可以在2月1日前，由本人或家屬預約申請長照服務。可預約提供的服務包括居家照顧服務、老人餐飲及喘息服務。若有臨時性的長照需求，無法照顧長輩時，家屬仍可向服務單位提出申請服務。

長照服務的申請在上班日皆可申請，年假期間可由彰化縣長期照顧管理中心線上填寫申請單，在上班日專員會電話約訪提供服務。如在農曆過年期間有長照服務需求或問題，也可上午8:00~下午17:30電話洽詢0972-657-129、1966或找專屬照專服務。

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