叛逃大陸40年　林毅夫之妻陳雲英秘密訪台「學術交流」

▲林毅夫之妻陳雲英。（圖／路透社）

記者蔡浩祥／台北報導

世界銀行前首席經濟學家、北京大學教授林毅夫之妻，大陸人大台灣省代表陳雲英近日秘密訪台。陸委會副主委兼發言人邱垂正今證實，陳雲英應國內社團之邀，以「台灣同學會」會長名義申請來台，於本月21至27日從事學術參訪、交流活動。

林毅夫在1979年5月擔任金門防衛司令部連長時，游水2公里至對岸廈門，投奔解放軍，目前定居北京。截至目前，林叛逃大陸已有40年之久。

▲林毅夫現為大陸首席經濟專家（圖／翻攝自人民網）

身為大陸特殊教育專家的陳雲英，本次來台拜訪各所大學，上周二（22日）她前往花蓮，與東華大學校長等人餐敘。據了解，陳雲英來台行程，陸委會、調查局已全程監控。

東華大學校長趙涵捷表示，陳雲英來台是「私人行程」，並未到學校訪問，餐敘當日只有他、主任秘書、幾位退休老師參與；至於中華映管公司獨董蔡裕源則否認邀約餐敘。

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

邱垂正受訪指出，現年65歲的大陸人士陳雲英，應國內社團之邀，以「台灣同學會」會長名義申請來台，按「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」規定，向移民署提出申請。

他提醒，大陸人士來台從事專業交流，應遵守我方法令規範，並依核定行程辦理，不得從事與許可目的不符之活動，政府會持續關注相關交流情形。