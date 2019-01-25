人類無望！AlphaGo改玩《星海爭霸2》　挑2世界排名高手10：0「完全壓制」

▲《星海爭霸2》是世界知名的即時戰略遊戲，也是重要的電競項目。圖為2013世界大賽。（圖／資料照）

記者黃君瀚／綜合報導

Google旗下人工智慧部門DeepMind推出圍棋軟體AlphaGo後震驚世界，短短3年時間成長到世界第一棋手柯潔也毫無招架之力。近日，他們帶來全新AI程式AlphaStar，要挑戰即時戰略遊戲《星海爭霸2》，今（25）日初次亮相，AlphaStar就以2個5：0海電世界排名第13和第44的職業選手。

綜合外媒報導，台灣時間25日凌晨2點，DeepMind與遊戲開發商暴雪娛樂（Blizzard Entertainment）合作，在英文倫敦舉行《星際爭霸2》電競回放（replay）直播，同時展示最新推出的人工智慧AlphaStar。DeepMind執行長哈薩比斯（Demis Hassabis）事前受訪時表示，《星際爭霸2》是款複雜的即時戰略遊戲，對AI是長期、巨大的挑戰，「我們將展示我們的進步」。

為了遊戲的公平性，AlphaStar並沒有任何作弊的優勢，在《星際爭霸2》中視野同樣受到戰爭迷霧干擾，且手速與點擊也有一定的限制，比頂級玩家平均水準再差一些，平均約為350毫秒的反應時間。

根據直播比賽回放畫面，這次的人機大賽中間其實相隔2周，AlphaStar先是在去年底以5：0成績戰勝世界排名第44位的職業選手TLO（本名Dario Wunsch）；上周同樣用5：0壓倒性實力打敗世界排名第13位的MaNa（本名Grzegorz Komincz）。

▲AlphaStar與職業選手TLO對陣。（圖／Youtube比賽截圖）

比賽中，AlphaStar全程使用神族（Protoss）出征，且在短短2周時間實力大幅提升，最初對戰TLO時顯得有些生澀，但到對決MaNa時已有大師風範，操作過程近乎完美，展現了超越人類極限的策略能力。

值得一提的是，直播除了公布事前準備好的回放之外，現場也讓MaNa和AlphaStar新AI（訓練7日）再進行一場表演賽，結果讓人類扳回一城，以1：0獲勝。以目前水準來看，人工神經網路經過長期優化，在絕大多數情境下戰無不克，但仍會在部分時間點陷入瓶頸，讓人類玩家察覺到固定的打法而落敗。

DeepMind表示，為了訓練AlphaStar，一開始讓他從各種聯賽的比賽回放影片開始學習，讓AI觀察玩家所處的環境，盡可能模仿特定的應對動作，來理解遊戲的各種基本知識，目前已累積了約200年的學習量。

DeepMind之父黃士傑（Aja Huang）在臉書表示，很高興向大家宣布AlphaStar成為歷史上第一個在《星際爭霸2》打敗頂尖職業選手的AI，「很高興也很榮幸與如此有效率的團隊一起攻克這個人工智慧的巨大挑戰。」

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

▼今日凌晨的完整直播。