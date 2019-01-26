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防範非洲豬瘟緊急防疫演習　饒慶鈴：全民防疫春節不休假

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▲演習人員模擬實施針對疑似病豬執行預防性撲殺作業。（圖／台東縣政府提供，下同）

演習人員模擬實施針對疑似病豬執行預防性撲殺作業。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

演習視同作戰「春節9天連假台東防疫工作不休假」。台東縣動物防疫所於25日在台東縣農產公司內大動作與環保局、警察局、消防局、肉品市場、養豬協會以及國軍聯合模擬演練，演鍊過程動作逼真，縣長饒慶鈴感謝各參演單位辛勞，也呼籲全民共同防疫，此一工作在春節不休假。

台東縣政府指出，面對非洲豬瘟嚴峻疫情，已召開跨局處非洲豬瘟應變中心會議，而本次演習則模擬非洲豬瘟一旦傳入本縣時，縣內各機關防疫人員熟悉相關處理流程，減少可能疫情蔓延，使本縣養豬產業衝擊降至最低。

▲演習人員模擬實施針對疑似病豬執行預防性撲殺作業。（圖／台東縣政府提供，下同）

縣長饒慶鈴感謝各參演單位辛勞，呼籲全民共同防疫，此一工作在春節不休假。
演習在上午8點30分由縣長饒慶鈴宣布演習展開，由台東縣動物防疫所所長黎煥棠擔任演習執行官。共動員動物防疫所、環保局、警察局、消防局、國軍、台東縣養豬協會等單位超過40名防疫人員一同參加演練。

第一幕劇情模擬臺東縣肉品市場運豬車發現疑似非洲豬瘟病豬，由動物防疫所採樣送檢，並依規定對同車豬隻進行預防性撲殺處理及全場消毒。第二幕劇情經追溯來源牧場內也有疫情發生，動物防疫所立即進行疫情調查、移動管制、採樣送驗及撲殺等相關防疫措施，並將豬隻屍體掩埋於該場場內掩埋用地。撲殺作業依豬隻電擊、焚毀、掩埋、消毒流程，由環境保護局及消防局派員督導及協助辦理，並由國軍協助後續消毒工作。第三幕劇情則模擬案例場周邊3公里內豬場疫情調查並示範豬隻採血監測。

▲演習人員模擬實施針對疑似病豬執行預防性撲殺作業。（圖／台東縣政府提供，下同）

模擬實施全場消毒。

現場與會之專家學者也檢視演習過程並提供防疫相關建議給台東縣政府參考，其中屏科大林昭男教授指出，非洲豬瘟傳播速度慢、感染力強，建議養豬戶若發現豬隻異常死亡就要立刻通報、立即處理，必須落實將運豬車司機、車內設備消毒工作、且追蹤載運過程中停車地點，確實杜絕疫情擴散。

縣長饒慶鈴表示，非洲豬瘟沒有任何疫苗或藥物可供預防或治療，萬一傳入台灣，會波及飼料、運輸、肉品製造商、甚至一般小吃業，將造成難以估計的損失。縣府團隊也持續加強各項防疫整備工作，台東縣在1月10日與海巡署東部分署達成共識聯手出擊，針對縣內12個主要港口進港的船隻，逐一查驗是否夾帶非法豬肉，以杜絕疫病上陸。3月31日之前輔導廚餘養豬場轉型飼料餵養或離牧，並於4月1日起全面禁止使用廚餘養豬，以全面防堵廚餘傳播的可能性。

▲演習人員模擬實施針對疑似病豬執行預防性撲殺作業。（圖／台東縣政府提供，下同）

示範說明判斷病株特徵。

台東縣共有426戶養豬戶，5萬3819頭豬，其中大部分小型養豬戶大多混合使用廚餘養豬，仍然有相當程度的風險，為因應瞬息萬變的疫情，饒慶鈴呼籲養豬場都能做好生物安全防疫自我管理工作，如果台東淪陷了，全台也應該沒有一個縣市倖免，希望大家都能夠共同來防疫。

饒慶鈴強調，今年春節將有9天連假，估計應有許多遊客到台東，為了讓大家安心，春節期間台東縣「防疫不放假」。

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