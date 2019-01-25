夢幻之島小琉球　有潛力成為世界級一流風景區

▲前行政院長張善政（右二）南下東港參加安泰醫院尾牙。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣小琉球這些年來保育有成，綠蠵龜有成，讓台北縣（現為新北市）前縣長周鍚瑋相當有感，認如果能透過妥善的設計，從自然景觀、建築、文化等方面著手，做整體規劃，絕對有潛力成為世界級的一流風景區。

東港安泰醫院23日晚舉行尾牙宴，席開超過200桌，包括行政院前院長張善政、前行政院長簡太郎、前台北縣長周鍚瑋等人均南下參加，場面熱絡。

▲周錫瑋（右二）和蘇清泉等人合影▼周錫瑋等人小琉球一日旅

24日，蘇清泉、安泰醫院執行長蘇主榮、計畫參選屏東縣第二選區立法委員的國民黨屏東縣黨部前書記耳長林育先等人陪同，到小琉球由前鄉長蔡天裕做導覽進行一日遊；島上陽光普照，花瓶石的海岸清澈，水瀾蕩漾，深深吸引。

▲綠蠵龜▼花瓶石

他們追逐這幾年來呆保育有成的綠蠵龜的蹤跡，從花瓶石到美人洞，再到沙瑪基，目睹綠蠵龜在海面悠游的模樣，萌翻了天，讓他們忘記已年過半百、頓位「回到大男生」般的驚呼驚聲連，湧上一股想和綠蠵龜共遊碧藍海中的衝動。

▲花瓶石▼小琉球美麗沙灘與海洋。



喜歡愛花、養花、育種的周錫瑋，也愛作畫，愛上小琉球的藍天白雲、深綠色海水緻景致色，他認為，小琉球再進一步做景觀、文化等規畫，一定可以成為世界級一流風景區。

蔡天裕等人說，小琉球推動保育有成，綠蠵龜等悠游萌樣到處可見，搭配浮潛等水上活動，讓遊客更深入島上海洋生態，對生態永續經營有更多認識。