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屏東避寒GO！熱帶農業博覽會27主題區　看好看滿通通免費

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▲▼ 過年屏東避寒GO！熱帶農業博覽會27主題區免費看。（圖／屏東縣政府提供）

▲2019屏東熱帶農業博覽會將在1/29正式對外開放，27主題展區通通免費看。（圖／屏東縣政府提供，下同）

生活中心／綜合報導

長達9天的春節假期進入倒數，相信大家想玩的心已擋不住！厭倦濕濕冷冷的天氣，不如前往國境之南避寒，享受溫煦的陽光及綠意大自然，趁著過年期間到處走春，前往免費入園的2019屏東熱帶農業博覽會，將瓜果長廊、迎春花海、水產館及水果樂園等27個特色主題區看好看滿，宛如真實走入台灣農業百科全書內，還有網美最愛的彩繪稻田大亮點，勢必成為今年春節人氣最旺打卡熱點之一。

▲▼ 過年屏東避寒GO！熱帶農業博覽會27主題區免費看。（圖／屏東縣政府提供）

每年都在春節期間舉辦的屏東熱帶農業博覽會已邁入第四屆，預計將在1/29正式對外開放，除夕休園之外一路免費開放到2/17。今年特別推出吉祥物「楊寶」推廣屏東農林畜產業，園區多元展現台灣創新農業技術且融合藝術、寓教娛樂功能，去年展期間就有高達182萬人次入園，而且屏東交流道剛通車不久，熱博園區緊臨國道三號，交通比往年更便利，預計入園人數將創新高。

▲▼ 過年屏東避寒GO！熱帶農業博覽會27主題區免費看。（圖／屏東縣政府提供）

屏東縣長潘孟安指出，今年熱博園區不僅展現熱帶地區的水果、花卉及農作，傳統的水稻種植，並透過科技技術，將稻田呈現為藝術畫布，搭配寬闊的園區規劃了豐富多元的主題區，不僅適合親子同遊，絕對能滿足三五好友、銀髮族等，成為金豬年最佳旅遊勝地。

▲▼ 過年屏東避寒GO！熱帶農業博覽會27主題區免費看。（圖／屏東縣政府提供）

農業處表示，今年暖冬熱博農作生長特別良好，地景較往年更爭奇鬥豔，共計27個特色主題區，包含彩繪稻田、瓜果長廊、迎春花海、地景藝術、蘭藝館、雜糧迷宮、蘭海館、樹藝雅石景觀區、玫瑰館、農村再生、可可館、靚彩魚love區、原民特作、汪汪綠樂園、夢想一畝園、香草區、青草特作、熱帶果園、客家產業館、夢境盆栽區、夢想市集、馬場體驗、食農體驗、農特產創意市集等。還有屏東縣政府與農委會合作的科技展，民眾有機會近距離接觸當今最火紅的智慧農業、向陽優能綠能應用區、光電綠能豬館…等，展現屏東農業多樣化作物育成品種、栽培技術，見證屏東農業的軟實力。

詳情可上2019屏東熱帶農業博覽會官網www.2019ptae.tw查詢。

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關鍵字：2019熱帶農業博覽會,屏東,旅遊,國境之南,台灣農業

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