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搜救費用全額付！男違規登北大武山G了　直升機吊掛要價16萬

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▲▼男登北大武山受傷求救，屏東縣府開出首張舉發單，將要求支付全額搜救費用。（圖／屏東縣消防局）

▲蔡男因違反屏東縣登山活動自治條例，遭開出首張舉發單，後續恐支付全額搜救費用。（圖／屏東縣消防局）

社會中心／綜合報導

屏東縣消防局23日接獲通報，9名團員攀登北大武山，但過程中卻有人不慎受傷，搜救人員只好冒著0度以下的低溫入山救人，直到24日與傷者接觸、並出動直升機吊掛救援後，警消才發現傷者違反「屏東縣登山活動管理自治條例」，除了依法開出新台幣3千至5萬元罰鍰外，還首度開出舉發單，擬要求支付搜救人員加班費、及出動空勤直升機16萬元的燃油費。

近年山域事故頻傳，屏東縣政府為節省整體救災資源，於107年訂定「屏東縣登山活動管理自治條例」，並於該年5月28日正式上路。屏東縣政府表示，如民眾違反自治條例而發生山域意外事故，搜救費用不再由全民買單，將依規要求違反者全額支付。

自治條例中明訂，屏東縣共有13處管制山域，民眾須依規定申請入山，並依登山計畫從事登山活動，期間不得改變活動路線、範圍，且入山時須由具有救護證照之領隊帶領，同時必須投保登山綜合險、攜帶定位功能器材、通訊設備、及
足夠之電源供應器。

而台中博誼旅行社日前代辦攀登北大武山活動，並由旅行社代9名團員申請入山，豈料23日卻傳出其中一名蔡姓團員（男）不慎受傷，無奈之餘只得向消防局求救。由於近日冷氣團來襲，北大武山標高3092米，入夜後山區溫度更極凍至0度以下，但搜救人員仍是冒著風險漏夜入山救援，終於在24日清晨成功尋獲受傷的蔡男，並向空勤總隊申請直升機，將其吊掛下山送醫。

但屏東縣消防局事後調查卻發現，9名團員雖有依法申請入山，且成員中也有人具救護證照，但9人卻都只有保旅遊平安險，並無依規定保「登山綜合險」，明顯違反自治條例，後續除了依規開罰3千至5萬元外，還開出舉發單，擬向蔡男要求支付搜救人員加班費、及空勤直升機16萬元的燃油費用。

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關鍵字：屏東,北大武山,消防局,違規,舉發單,直升機,搜救

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