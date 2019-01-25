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社會 社會焦點 保障人權

退役士官變成毒蟲　吸安靠 「天皇」武士刀護身

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▲退役士官吸安靠 「天皇」護身　枋警鷹眼識破▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲陳姓退役士官藏刻有「天皇」開山刀護法，還是被警方查獲涉嫌吸毒。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

士官役退伍的陳姓男子，涉嫌吸毒、酗酒後毆打妻子，警方獲報他再持有毒品，前往搜索，他佯稱已戒毒，但眼神不安飄向酒櫃，警方查覺有異，果然在酒櫃搜索出吸食器，更在他房間衣櫥內起出刻有「天皇」字樣的武士刀一把，指他犯法，尋求「天皇」護身也沒用。訊後依毒品危害防制條例送辦。
▲退役士官吸安靠 「天皇」護身　枋警鷹眼識破▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲開山刀▼酒櫃查獲吸安工具

▲退役士官吸安靠 「天皇」護身　枋警鷹眼識破▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

枋寮警分局春日所所長陳義勇日前率副所長郭約翰、警員喀拉曼、陸清松等，持搜索票至屏東縣春日鄉一陳姓毒嫌住處執行掃毒專案查緝勤務。由於陳嫌是士官退役，曾因吸食毒品及酗酒後會對妻子暴力相向。

在警方執行搜索過程時佯稱，他去年10月曾因毒品案被查獲，現在在某間精神病院執行勞役2個月，擔心如果再犯會入監服刑，所以未曾再吸食毒品。但警方發現他言談間露出不安神色，眼神還不時瞄向客廳酒櫃，直覺有異，在他當年軍中大合照後方搜出一組吸食器，隨後在他房間衣櫥內起出刻有「天皇」字樣的開刃武士刀一把，帶回調查，他承認吸食安非他命。
▲退役士官吸安靠 「天皇」護身　枋警鷹眼識破▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲陳在退伍大合照後方藏安非他命吸食器。 

枋寮分局長蔡進明說，毒品會對大腦造成記憶力變差、認知能力下降、思維與表達能力變弱等永久性損害，一旦沾染毒品便無法輕易擺脫，切勿輕易嘗試，並呼籲民眾多關懷周遭親友，如有發現毒品相關物品或徵兆，立即向警方報案，共同維護社會治安。

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關鍵字：屏東,枋寮,警察,退役,士官,吸毒

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